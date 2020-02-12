ناسا تتدخل لإنقاذ العلم من إدعاءات تحدي عصا المكنسة على تويتر!

فجأة وجدت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا نفسها وسط موجة من الجدل الإلكتروني الاثنين 10 شباط/ فبراير في أحد تحديات مواقع التواصل الاجتماعي الجديدة.

تحدي عصا المكنسة أو #BroomstickChallenge بدأ باكتساح تويتر يوم الاثنين، وانطلق مع نشر أحد الحسابات لفيديو تقوم فيه امرأة بوضع عصا المكنسة في وضع عمودي، وفعلاً تبقى المكنسة محافظة على وضعها كما هو، ورافق الفيديو تعليق يزعم أن ناسا صرحت بأن يوم الاثنين سيكون اليوم الوحيد الذي من الممكن لعصا مكنسة أن تقف دون أي دعامات بشكل عمودي بسبب الجاذبية الأرضية.

ليتلقف مستخدمو الموقع التغريدة ويبدأون بتصوير تجاربهم الخاصة، على الرغم من عدم وجود أي دليل على الكلام المنسوب لناسا.

وحاز المنشور الأولي على أكثر من 300 ألف إعجاب ونحو 70 ألف إعادة مشاركة وعشرات آلاف التعليقات.

هنا كان لزاماً أن يتدخل العلم، فجاء الرد من قبل ألفين درو وهو رائد فضاء في ناسا والعالمة سارة نوبل، حيث نشر حساب ناسا الرسمي على تويتر تغريدة يقول فيها درو ونوبل أن التحدي من الممكن أن يُجرى في أي يوم من الأيام.

وتضمن المنشور فيديو يجري فيه العالمان التحدي يوم الثلاثاء مؤكدين أنه حتى مع انقضاء مهلة يوم الاثنين لا يزال إيقاف عصا المكنسة بمفردها بشكل عمودي ممكن.

"هل قمت بتحدي عصا المكنسة بالأمس؟" تسأل نوبل في الفيديو، ثم تضيف: "حسنًا ، اتضح أنه يمكنك القيام بذلك مرة أخرى اليوم." ليتدخل درو قائلاً "إنها مجرد فيزياء".

وقال حساب ناسا كذلك إنه "لا توجد جاذبية خاصة تؤثر على المكانس فقط، ولكن جاذبية القمر تخلق مدًا على سطح الأرض".