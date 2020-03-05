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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: شرطيان ينقذان سائق شاحنة قبل انفجارها بلحظات

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بقلم:  Sami Fradi
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شاهد: شرطيان ينقذان سائق شاحنة قبل انفجارها بلحظات
حقوق النشر
Mike Meadows/2007 AP
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على عجل، تدخل شرطيان في ولاية نيوجيرسي الأمريكية لسحب سائق شاحنة كبيرة من أمام مقوده، قبيل لحظات من انفجارها. وكان روبرت تارلتون أوقف الشاحنة عندما رأى النيران اشتعلت فيها، بعد أن احتكت بحاجز معدني بمحاذاة جسر، وعاد الرجل إلى سيارته لطلب فريق للطوارئ وآخر طبي ليتعاملا مع الحادث، ثم انطلق تارلتون إلى الشاحنة حيث أنقذ بمعية شرطي أخر السائق الذي أصيب بجروح طفيفة، وما إن قاما بجره بعيدا عن الشاحنة خلال لحظات معدودة، حتى انفجرت.

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