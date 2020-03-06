27 قتيلا على الأقل في هجوم استهدف تجمعا سياسيا في كابول (مسؤولون)

قتل 27 شخصا على الأقل في هجوم استهدف تجمعا سياسيا في كابول الجمعة إلى جرح حوالي 18 شخصا. ويعد هذا الهجوم الأول في العاصمة منذ توقيع الولايات المتحدة على اتفاق مع حركة طالبان المتمردة حول الانسحاب من أفغانستان، وفق ما أعلن مسؤول رسمي.

ونفى تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الحادثة التي وقعت خلال مراسم في الذكرى الـ 25 لوفاة عبد العلي مزاري، القيادي من اتنية الهزارة المكونة في غالبيتها من الشيعة. وفي العام الماضي، استهدف هجوم تبناه التنظيم المراسم نفسها بقذائف هاون، ما أوقع 11 قتيلا على الأقل.

وأوضح نصرت رحيمي، المتحدث باسم وزارة الداخلية أن إطلاق النار جاء من ورشة بناء على مقربة من مكان إقامة المراسم في غرب المدينة ذي الغالبية الشيعية. وأضاف أن 18 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح.

وقال رحيمي في تصريحات لمحطة أخبار محلية: "فورا عقب الهجوم، هرعت قوات الشرطة والقوات الخاصة للشرطة إلى الموقع"، مشيرا إلى استمرار وقوع إطلاق نار متقطع.

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي جثتين على الأقل، لكن لم ترد بعد، معلومات رسمية حول الإصابات.

وكان العديد من الشخصيات السياسية الأفغانية يحضرون المراسم، ومن بينهم رئيس السلطة التنفيذية في أفغانستان عبد الله عبدالله. فيما أكدت وزارة الداخلية فيما بعد للصحافيين أنه "تم إجلاء جميع المسؤولين البارزين بسلام من المكان".

ويأتي ذلك بعد أقل من أسبوع، على توقيع الولايات المتحدة وحركة طالبان اتفاقا يمهد الطريق أمام انسحاب كامل للقوات الأجنبية من أفغانستان خلال 14 شهرا. وقال زعيم الهزارة محمد محقق لشبكة تولو الإخبارية: "غادرنا المراسم عقب إطلاق النار، وأصيب عدد من الأشخاص، لكن ليس لدي أي معلومات حول استشهاد أي شخص حتى الآن".

غير أن أعمال العنف استمرت في أنحاء البلاد ما يلقي شكوكاً على مصير عملية السلام.

نشاط تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان

وبدأ نشاط تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان منذ عام 2015 وسيطر لسنوات على مساحات في ولاية ننغرهار الواقعة شرقا.

كما أعلن التنظيم المسؤولية عن عدد من الهجمات المروعة، ومن بينها العديد من الهجمات في كابول استهدفت الشيعة.

علما بأنه في الأشهر القليلة الماضية عانى التنظيم انتكاسات متزايدة، وسط استهداف الولايات المتحدة والقوات الأفغانية له، إضافة إلى العديد من الهجمات التي شنتها طالبان ضد مقاتليه.

ومع ذلك لا يزال تنظيم الدولة الإسلامية متواجدا في أفغانستان، وخصوصا في ولاية كونار الواقعة شرقا، قرب الحدود مع باكستان والمحاذية لننغرهار أيضا، وكذلك في كابول.