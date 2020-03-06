كيف تقوم التقنية المالية بإعادة تشكيل التمويل العالمي؟

يتغير المشهد المالي العالمي، مدفوعًا بالتقنية المالية، أو "Fintech". مع إستثمار مئات الملايين من اليوروهات، والأحداث التكنولوجية الضخمة المُنظمة على مدار العام، والمسرعات، كهذا الحدث، المصمم لتطوير الشركات الدولية الناشئة، رسخت دبي مكانتها كمركز ريادي للتقنية المالية في المنطقة.

في العام 2018، كانت الإمارات العربية المتحدة موطنا لنحو نصف الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وحقق الاتحاد أيضًا 47٪ من استثمارات المنطقة في التقنية المالية في العام 2019، وحصلت الإمارات على 69٪ من التمويل خلال الفترة نفسها..

بفضل الابتكارات في مجال الاتصالات الهاتفية أو البيانات الضخمة، تدفع التقنية المالية المصارف الكبرى إلى التشكيك بنفسها.

لكن كيف يمكن تطوير هذه الشركات الناشئة؟

"لجذب الشركات الناشئة على وجه التحديد، يجب بناء نظام بيئي جذاب يسمح لها الوصول إلى هذا القطاع. هذا يعني: الوصول إلى اللوائح والحصول على التمويل. من جهة أخرى، هيكلنا " مركز دبي المالي العالمي"، أنشأ صندوقًا قيمته 100 مليون دولار مخصصًا لاستثمارات التكنولوجيا الفائقة. وهنا يأتي برنامجنا: اننا نقدم للشركات الناشئة الفرصة لتقديم مشروعها إلى أكثر من إثنتين وعشرين 22 مؤسسة مالية" تقول رجاء المزروعي، نائب الرئيس التنفيذي لفينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي.

البدء بسلاسة

"ساعدتنا المشاركة في برنامج مركز دبي المالي العالمي للتقنية المالية كثيرًا للبدء بسلاسة، للحصول على التأشيرات والمكاتب. انهم فكروا في كل شيء. لدينا شركات في سويسرا وروسيا والولايات المتحدة والبحرين والأردن. لكن، بالتأكيد، الإقامة في دبي كانت أفضل تجربة للمجموعة"، يقول طلال الطباع، أحد مؤسسي شركة "جبريل نتوورك".

يعد مؤتمر التكنلوجيا الحديثة "STEP" في دبي، أحد الأحداث الرئيسية لتوسيع شبكة الأعمال.

"الفكرة هي أن تكون دبي مركزاً عالميًا ناشئاً، لعرض أفضل الشركات الناشئة وأفضل التكنولوجيا في المنطقة"، يقول راي دارغام - الرئيس التنفيذي لشركة STEP.

""ساروا"، من الشركات الناشئة التي تركت أكبر انطباع هذا العام ... ولدت بفضل برنامج مركز دبي المالي العالمي، منذ بدايتها في عام 2018 ، شهدت نموًا هائلاً"." ساروا" هو مستشار روبوتي. بشكل أساس ، ما نقوم به هو مساعدة الأشخاص على استثمار أموالهم في الأسواق الدولية.

لذلك يكفي زيارة موقعنا للإجابة على الأسئلة. على هذا الأساس، سنقوم بتقييم ملف المخاطر الخاص بك ونوصي بمحفظة من الاستثمارات. إذا وافقت عل ذلك، ستقوم بتمويل حسابك وبهذه الطريقة يتم استثمار أموالك في الأسواق الدولية. نشهد نموًا بنسبة 20٪ تقريبًا من شهر لآخر"، تقول تقول نادين مزهر مؤسسة شركة ساروا للثروة الرقمية المحدودة.

الذهاب إلى أبعد من الفكرة

قامت شركة رأس المال الاستثماري "500 شركة ناشئة" بإجراء 2000 استثمار في أكثر من 75 دولة، وتدير نحو 370 مليون يورو في الأصول. ما الذي تحتاجه الشركة الناشئة لدعمها؟

بصراحة ، الأهم هو جودة الفريق. وهذا لا علاقة به بالدراسات أو الدورات التدريبية. إنه بالأحرى: هل هؤلاء الناس موثوق بهم؟ هل هم على استعداد لفعل أي شيء للوصول؟ هل سيكونون من بين الذين يصلون لتحقيق هدفهم على الرغم من العقبات التي سيواجهونها؟ اننا نبحث عن تلك الشرارة، هذا الشغف، هذا التصميم، وننظر فيما إذا كانوا قد فعلوا شيئاً حقاً أبعد من الفكرة البسيطة. هل توجهوا فعلاً إلى السوق، هل وجدوا عملاء، مستخدمين"، يقول حسن هايدر، شريك مشروع ، 500 شركة ناشئة.

بعض البنوك تكافح لمواكبة وتيرة الابتكار في القطاع المالي، وبعض الشركات الناشئة في مجال التقنية المالية بحاجة إلى المساعدة.

لم يعد المستهلكون يحبون الأساليب المصرفية التقليدية. جميع المصارف تشعر الآن بتأثير التكنولوجيا. في مرحلة ما، يحتاجون إلى معرفة من الذي يشاركهم. لذلك اننا ننقب، وننظر في التقنيات التي نعرفها، ونربط بين تلك التقنيات والمؤسسات"، تقول ميرنا سليمان، الرئيس التنفيذي ومؤسس" فينتيك جلاكسي.

بينما تواصل الشركات الناشئة إحداث ثورة في المشهد المالي العالمي، يبدو أن البنوك التقليدية تتطلع الآن للعمل معها، وليس ضدها.