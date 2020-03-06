نخلة جميرا دبي "أعجوبة العالم الثامنة" وعنوان الرفاهية والإبداع

غالبًا ما تعتبر نخلة جميرا في دبي الأعجوبة الثامنة في العالم، ورمزًا للإبداع والطموح. تم بناء هذه الجزيرة الضخمة على شكل نخلة باستخدام الرمال والصخور، والعزم المطلق.

يساعد بالحفاظ على بنية الجزيرة الضخمة هذه كاسر أمواج بطول 11 كيلومتراً، تصطف على طوله فنادق الخمس نجوم، الهالة الوقائية هذه فيها فتحات على الجانبين تتيح للمياه الزرقاء الصافية الشهيرة أن تتدفق مع ظاهرة المد والجز.

جزيرة النخلة تشكل منزلاً لثمانية وسبعين ألفاً من سكان دبي، يعيشون في مجمعات سكنية فاخرة على طول الجذع، وفي عقارات خاصة مسورة على السعف.

النخلة كذلك عنوان لبعض أفخم فنادق دبي وأكثرها تميزًا من فيلات أنانتارا المعلقة على صفحة الماء إلى أجنحة أتلانتس القابعة تحت الماء.

في مكان آخر في منتجع أتلانتس، يوجد متنزه مائي عالمي المستوى، وشبكة من أحواض السمك المليئة بـ 65000 ألف نوع من الأسماك والكائنات البحرية.

وللحصول على تجربة سريالية حقيقية، يمكنك القيام بنزهة والمشي بين أجزاء الجزيرة. أو ربما تفضل الطيران؟

أحدث طريقة للحصول على رؤية شاملة لهذه الجزيرة هي الجيروكوبتر. كالهليكوبتر، تحلق هذه الطائرات ذات المقعدين بارتفاعات تصل إلى 1500 قدم.

هناك طريقة أخرى كذلك لاستكشاف نخلة الجميرا، هي عبر البحر، حيث تنتشر على الساحل الذي يبلغ طوله ثمانية وسبعين كيلومتراً وجهات ساحلية مثالية.

تقول ريبيكا ريس، مديرة العلاقات الإعلامية في الشركة المطورة لمشروع النخلة "نخيل": يقع نادي فيستا ماري في الجذع الشرقي، وهو وجهة شهيرة لتناول الإفطار والغداء والعشاء، كما يتميز النادي بمسبحه المبني في البحر".

وسيحتوي برج النخلة الجديد على مسبح بدون حواف (infinity pool) في الطابق الخمسين، سيطل على مناظر خلابة لا مثيل لها لهذه الجزيرة الشهيرة.