مرسى دبي .. التقاء البحر بالرفاهية والمتعة والرياضة

في هذه الحلقة من برنامج بوست كاردز نأخذكم في رحلة على شواطئ إمارة دبي.

مرسى دبي أو "دبي مارينا" هو أكثر بكثير من مجرد مرفأ ساحر لليخوت الفاخرة، هو كذلك موطن للحانات والمطاعم الأنيقة، تحدد أفقه الأبراج الأيقونية.

واحدة من أفضل النقاط التي تتيح التمتع برؤية الهندسة المعمارية في مرسى دبي هي أسطح القوارب، يمكن استئجار يخت خاص أو المشاركة برحلة وجولة مائية، أو عبور المرسى في تاكسي مائي مقابل 2 يورو .

منتجعات الخمس نجوم في هذه المنطقة تعانق الساحل، تؤدي ردهاتها الواسعة المكسوة بالرخام إلى بعض أشهر المطاعم التي تقدم وجبات غداء نهاية الأسبوع، كما تؤدي لشواطئ خلابة تشبه تلك التي تظهر على صور البطاقات البريدية.

من "دريفت Drift" إلى "زيرو غرافيتي Zero Gravity" نوادي الشاطئ في مرسى دبي جميلة بشكل مذهل، حيث المسابح منصات لأحدث صيحات ملابس السباحة.

في "الممشى The Walk" في "جميرا بيتش ريزيدنس Jumeirah Beach Residence" تصطف الجداريات ثلاثية الأبعاد ويقدم الشاطئ ساعات من الترفيه.

"أكوا فن Aqua Fun" حديقة المغامرة المائية العائمة تقول: أنا [قلب] دبي، والمطعم الطائر "ذا فلاينغ كب The Flying Cup" تجربة فريدة أخرى.

في هذا المطعم يجلس الزبائن في مقاعد تشبه مقاعد الألعاب في مدن الملاهي، ويتم التحليق بهم على ارتفاع 40 مترًا، ومن تلك النقطة تصبح رؤية عين دبي ونخلة جميرا وأفق مرسى دبي ممكنة.

نقطة أخرى لرؤية العمارة منها هنا، السماء. يمكن تحقيق من خلال رياضة الزيبلاين أو الانزلاق بالحبل، يمتد "دبي مارينا إكس لاين Dubai Marina XLine" على مسافة كيلومتر واحد وارتفاع مئة وسبعين مترًا، وتصل سرعته إلى ثمانين كيلومترًا في الساعة!