دبي: انتاج وتسويق أول شوكولاته مصنوعة من حليب النوق

للتعرف على أول شوكولاته في العالم مصنوعة من حليب النوق، توجه صحفي يورونيوز جيمس أوهغان إلى مصنع "النسمة" في دبي والتقى بمديرها العام مارتن فان ألمسيك. فما هي امتيازات حليب النوق؟

"يحتوي على دهون أقل، وفيه مزيد من الفيتامينات وأسهل هضماً من حليب البقر. تشير الدراسات إلى أنه يمكن أن يخفض نسبة السكر في الدم وأنه قريب جدًا من حليب الأم. حاليا، يُستخدم حليب النوق في مكوّنات الحلويات.

لكن ما هو مذاق الشوكولاته المصنوعة من هذا الحليب؟

لمعرفة الجواب توجهنا إلى دبي لزيارة النسمة، أول مصنع في العالم لتطوير هذا النوع من المنتجات.

مارتن فان المسيك، المدير العام لمصنع النسمة يقول:" "كل شيء يبدأ بالكاكاو. إنه أساس كل أنواع الشوكولاتة. ولا يمكن استخدام قشرة الكاكاو، بل ما في داخلها ، البذرة التي تنبعث منها رائحة طيبة للغاية وهي تُجلب من غواتيمالا."

مراحل تصنيع الشوكولاته

أما عن مراحل التصنيع فأضاف قائلاً: "بعد التحميص، يُمرّر الكاكاو في آلة بدرجة حرارة مرتفعة تعمل على إطلاق النكهة. مسحوق حليب النوق عنصر أساسي. وهو الذي يُميزنا".

إنه حليب النوق المحلي القادم من مزرعة الجمال على الجانب الآخر من طريق تسمى “كاميليشيس”، لكن لماذا يُستخدم الحليب المجفف في كل أنواع الشوكولاته؟

"لأن الحليب يحتوي على 90 ٪ من الماء، والماء ليس على ما يرام مع زبدة الكاكاو، مع حبوب الكاكاو ، يجيب مارتن فان المسيك، مدير عام مصنع النسمة. وتنتج الشركة 300 كيلوغرام. كل 12 ساعة. 300 كيلوغرام من ألواح الشوكولاته".

"في مكونات الخليط، هناك أيضًا عسل الأكاسيا والسكر وفانيليا بوربون، وكمية جيدة من زبدة الكاكاو وبالطبع، حليب النوق المجفف.

بعد 12 ساعة تصبح الشوكولاته جاهزة. بما أن الشركة لا نستخدم أي مستحلب مثل ليسيثين الصويا وهذا النوع من الأشياء، فانها بحاجة إلى جهاز رائع يبلغ عمره 90 عامًا. بعد ذلك، يحتاج الأمر إلى قليل من الصبر قبل أن تبدأ عملية التغليف، يوضح مارتن فان المسيك، مدير عام مصنع النسمة.

من الصحراء إلى الحلوى

بعد أن انتهت عملية التصنيع، سأل جيمس أوهغان صحفي يورونيوز عن كيفية تناولها فاجاب مارتن فان ألمسيك، قائلاً" علينا أن نكسرها". إنها المرة الأولى التي يتذوق فيها جيمس أوهغان شوكولاته حليب النوق. تفوح منها رائحة العسل والفانيليا.

حليب النوق قليل الدسم. لذلك لا يوجد الجانب الدهني من الحليب، إنها شوكولاته مالحة بعض الشيء. لماذا؟

"هذا بسبب حليب النوق. انه أكثر ملوحة بشكل طبيعي"، يقول مارتن فان ألمسيك.

ويقول مراسلنا بعد أن تذوق هذه الشوكولاته:" إنها لذيذة، وطازجة جدًا."

مارتن فان المسيك، مدير عام النسمة:"نريد أن نصنع هذه الشوكولاته بمكونات عالية الجودة مثل الفانيليا وعسل الأكاسيا ومسحوق حليب النوق بطبيعة الحال"

ويقول المراسل" "أحد الأسباب التي تجعل تناول الشوكولاته لطيفًا هو ذوبان زبدة الكاكاو في الفم".

"بالتأكيد، هنا الفرق: لدينا شوكولاته لا تحتوي على دهون الحليب، بل على زبدة الكاكاو"، يقول مارتن فان ألمسيك، المدير العام لمصنع النسمة.

وتُصدّر الشركة شوكولاتة حليب النوق إلى جميع أنحاء العالم من سان دييغو إلى سيدني.