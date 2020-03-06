ترامب: هناك احتمال أن تعود طالبان لحكم أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية

طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة احتمال أن تستعيد حركة طالبان الحكم بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وقال ترامب إنه "ليس من المفترض أن يحصل ذلك، لكن هذا احتمال".

وأكد ترامب من البيت الأبيض، أنه يتعين على الدول أن "تتولي مسؤولية نفسها"، معتبراً أنه في نهاية المطاف على الحكومة الأفغانية ضمان أمنها بنفسها. وأضاف "لا يمكننا أن نبقى هناك خلال الأعوام العشرين القادمة، لا يمكن أن نمسك بيد أحدهم إلى الأبد".

ووقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان يوم السبت اتفاقاً في الدوحة يفتح المجال أمام انسحاب كامل للقوات الأجنبية من أفغانستان خلال 14 شهراً شرط التزام طالبان بتعهداتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب والحوار الأفغاني الداخلي.

وبعد أسبوع من "خفض العنف" الذي تم الالتزام به بوجه عام، وفرضته واشنطن كشرط مسبق لتوقيع الاتفاق، استأنفت طالبان هجماتها ضد القوات الأفغانية.

واعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الخميس أن "تجدد" العنف هذا "غير مقبول".

ويثير تدهور الوضع المخاوف حيال مفاوضات السلام المباشرة وغير المسبوقة بين المتمردين والحكومة الأفغانية المقرر أن تبدأ في 10 آذار/مارس.

وقال بومبيو "يجب أن يتم خفض العنف فوراً حتى تمضي عملية السلام قدماً".