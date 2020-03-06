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شاهد: منكوبو الإعصار يقيمون حجم الأضرار التي لحقت بمنازلهم في تينيسي

حاول الناجون من الإعصار المدمر الذي ضرب عدة مناطق من ولاية تينيسي العودة إلى ديارهم وإنقاذ ما يمكن إنقاذه حيث تمكن البعض من أخذ أغراض عثروا عليها في البيوت التي تحولت إلى خراب بسبب الرياح العاتية. وأظهرت الصور مواطنين وهم يقلبون الأثاث ويجمعون بعضه.

وأكدت السلطات المحلية مقتل 24 شخصا بسبب سوء أحوال الطقس في ولاية تينيسي، مشيرة إلى أن مقاطعة بوتنام وحدها شهدت مصرع 18 شخصا بينهم 5 أطفال.

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