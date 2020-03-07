"يوم المرأة": الإعلامية وحماة جورج كلوني بارعة علم الدين في مقابلة خاصة مع يورونيوز

يمثل اليوم العالمي للمرأة الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمرأة في جميع أنحاء العالم، وللحصول على المنظور الإقليمي حول تمكين المرأة وتقدمها، تحدثنا إلى بارعة مكناس علم الدين ..

بارعة علم الدين، الصحفية اللبنانية الحائزة على العديد من الجوائز العالمية ومهتمة بشأن خاص بالقضايا الخاصة في مجال حقوق وتمكين المرأة. وهي أم أمل كلوني زوجة الممثل العالمي الشهير جورج كلونين وتعتبر بارعة مدافعة عن حقوق المرأة، حيث كتبت بشكل مكثف عن المكانة المتطورة للمرأة في المجتمع السعودي. إنها داعية لمحو أمية النساء وتوظيفهن في جميع أنحاء العالم العربي.

أدناه نص المقابلة كاملاً، ويمكنكم مشاهدتها في الفيديو أعلاه كذلك.

عن دور المرأة في المنطقة العربية

دالين حسن : بارعة مكناس علم الدين أهلا بك على يورونيوز. ما هي أهم التحديات التي واجهتك، في بداية مسيرتك المهنية ؟

"كانت الصعوبة مع الوالد في الواقع ومع العمة والخالة والمجتمع القريب مني لكن تبددت هذه الصعوبة بسرعة لأنني أقنعت الجميع أنني جدية وأنني بالفعل أحب الإعلام والإعلام يخدم الحضارة ويخدم الديمقراطية ويخدم المجتمع بشكل عام".

2 - تعملين الآن على إعداد كتاب عن المرأة السعودية وباللغة الإنجليزية. هل هناك رسالة للغرب؟

"طبعاً هناك رسالة والرسالة أتت من عدم فهم دور المرأة السعودية بالواقع وعدم إعطائها حقها بدأت هذا البحث من حوالي ٣ سنوات وكنت قد ذهبت للمرة الأولى إلى السعودية عام ٢٠٠٢ ووجدت أنني آتية إلى المملكة بمفاهيم غربية مطلقة لأنني كنت أسكن ببريطانيا والإعلام العربي حينها كانت يتحدث قليلا عن المرأة السعودية . ذهبت لأجد أن هناك بالفعل قصة مشرفة عن المرأة السعودية والمرأة السعودية لأنها تعمل أكثر من أي امرأة أخرى عربية لأنها تريد أن تبرهن نفسها".

3 - في كل عام يحتفل العالم بيوم المرآة وتنظم مئات المؤتمرات لنقاش قضية تمكين المرآة عالميا و خاصة في العالم العربي وأفريقيا ما زالت قيد التطوير، كيف يمكن تمكين المرأة ومنحها حقوقها على ارض الواقع ؟

"لا نستطيع أن نأخذ بيد المرأة ونقول لها تمكني، عليها هي أن تعمل وأنا أعتقد أننا انتقلنا إلى مرحلة جديدة. أنظري إلى ما يحدث في لبنان والمظاهرات التي تقودها النساء وتنظمها المرأة، المرأة المتعلمة هي جزء هام من تقدم المرأة العربية ولكن ثقة المرأة وتربية المرأة للرجل والبنت بنفس الطريقة القول لهم إنكم متساوون هناك مساوة في الواجبات في التطلعات في المستقبلية كل شيء، عندها نجد أن منظور المجتمع للمرأة سيتغير وبطريقة جذرية".

عن رؤيتها السياسية للشرق الأوسط وأوروبا

هي محررة الشؤون الدولية في صحيفة «الحياة» ومحللة سياسية ، لقد اكتسبت سمعة لنفسها في الشرق الأوسط والولايات المتحدة والمملكة المتحدة من خلال ظهورها أيضا كمحللة سياسية في العديد من المحطات والشبكات العالمية مثل "سي إن إن" و"سي إن بي سي" وهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"؛ وأجرت مقابلات مع الرموز الثقافية ورؤساء الدول والزعماء الدينيين، منهم الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون، ورئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر، والرئيس الكوبي السابق فيدل كاسترو، وآخرين. كما أجرت مقابلة مع رئيسة وزراء الهند سابقاً أنديرا غاندي. وكانت آخر صحفية قابلت رئيسة الوزراء أنديرا غاندي قبل اغتيالها

4 - إذا نظرنا إلى منطقة الشرق الأوسط اليوم هي منطقة مشتعلة بأحداثها وتطوراتها، بعض البلدان تعاني الأزمات من سوريا واليمن والعراق ولبنان، ومنها من يخطو بشكل سريع نحو التطور والازدهار مثل الإمارات والسعودية والبحرين، كيف تنظرين إلى هذه الأزمات والتحولات في المنطقة ؟

"الحروب هي ضد التنمية الحروب هي ضد الديمقراطية ضد حقوق الإنسان ونحن كما تعلمين نعيش في العالم العربي موضوعاً هاماً جداً وهو من نحن؟ هل نحن عرب؟ هل نحن فرس؟ وهناك احتلال فارسي لأراضٍ عربية ليس بالضرورة مباشراً، ولكن احتلال من قبل أشخاص مثل حزب الله مثل الحشد الشعبي في العراق مثل الحوثيين في اليمن، النضال اليوم هو من أجل الهوية هل أنا لبنانية عربية، سورية عربية خاصةً بدول مثل لبنان وسوريا واليمن والعراق لأنه هناك احتلال مباشر وغير مباشر".

5- بالحديث عن أوروبا أنت تعيشين اليوم في لندن، كيف تنظرين الى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وإلى أي مدى تحتاج بريطانيا إلى مارغريت تاتشر؟

"أعتقد أنه غلط كبير خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي. أعتقد أننا لم نرَ بعد نتائج الاقتصادية لما يجري، وقد حصلت الانتخابات لأن القومية لعبت دوراً كبيراً والقومية تعاني منها مختلف دول العالم ويغذيها أشخاص مثل بوتين وترامب.. أنا مؤمنة جداً، بدور المرأة بالسياسية وأعتقد أن المرأة وقد تحدثت مع العديد من السياسيات من المؤسف إنهن لا يعملنَ كثيراً من أجل المرأة ومنهم مارغريت تاتشر، ولكن أعتقد أن المرأة بقدرتها على التحمل تستطيع أن تكون أكثر عاطفة من الرجل، آمُل أن تأتي امرأة إلى الحكم في الدول وخاصة في العالم العربي ولكنها بعيدة عن ذلك".

أمل وجورج كلوني

كانت والدة بارعة، وهي مناصرة قوية لتعليم المرأة وتمكينها، لها تأثير قوي على ابنتها، بارعة، التي هي والدة أمل علم الدين - محامية حقوق الإنسان الشهيرة وزوجة النجم جورج كلوني.

6 - عندما تجتمعين مع أمل وجورج ھل تتحول المحادثة إلى السياسة وكیفیة تصحيح مسار المجتمعات...إلخ؟

"الحديث دائما يدور عن حقوق الإنسان عن الشفافية عن الديمقراطية إلى حد كبير وأيضا ما هي الأساليب التي يمكن أن نقوم بها وأن نعمل جمعياً، أنا من خلال كتاباتي وهي من خلال عملها كمحامية في جميع أنحاء العالم وهو من خلال عمله كنجم وشخص ناجح وناشط حقوقي وإنساني هناك خلافات أحيانا في بعض الآراء ولكننا نجتمع على هذه المبادئ جميعها".