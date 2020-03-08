عاجل
This content is not available in your region

الإمارات العربية المتحدة

شاهد: طيران الإمارات تخصص طاقماً لتعقيم أي طائرة يشتبه بنقلها مصاباً بكورونا

محادثة
بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
تستعين شركة طيران الإمارات بطاقم خاص لتعقيم كل طائرة يشتبه بنقلها مصاباً بكوفيد-19
تستعين شركة طيران الإمارات بطاقم خاص لتعقيم كل طائرة يشتبه بنقلها مصاباً بكوفيد-19   -  
حقوق النشر
AP
حجم النص Aa Aa

تحاول شركات الخطوط الجوية للطيران في الشرق الأوسط اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة ضدّ فيروس كوفيد-19 (كورونا) وذلك في محاولة منها لطمأنة المسافرين.

واتخذت شركة "طيران الإمارات"، التي تتخذ من دبي في الإمارات مقراً لها، إجراءات احترازية خاصة لتعقيم أسطولها الجوي. وتقول الشركة إن كلّ طائرة يشتبه بأنها نقلت مصاباً، تخضع لعملية تنظيف وتعقيم تتطلب 8 ساعات.

وألحق كوفيد-19 أضراراً مادية جسيمة بقطاع الطيران المدني في الشرق الأوسط حتى الآن، إذ بلغت خسائره حوالي 100 مليون دولار.

وتعتبر دبي أحد أنشط وأكبر مراكز العالم التجارية، وتعدّ وجهة سفر أساسية، كما أنها تعتمد على السياحة بشكل كبير. وسجّلت وزارة الصحة في الإمارات 45 إصابة بالفيروس.

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox