الإمارات تعلن أول إصابة بفيروس كورونا الجديد

ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية نقلاً عن مصادر في وزارة الصحة تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لأشخاص من عائلة واحدة قادمين من مدينة ووهان في جمهورية الصين الشعبية.

و لم تعلن الوزارة عن المكان حيث يخضع هؤلاء الأشخاص للعلاج.

وأكدت الوزارة أنها اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة وفقا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وأن الوضع الصحي العام لا يدعو للقلق، بحسب الوكالة.

وظهر فيروس كورونا الجديد في ووهان الصينية (وسط الصين) في كانون الأول/ديسمبر الفائت، وعوارضه الأولى مشابهة لعوارض أمراض أخرى مثل السعال القوي والحرارة المرتفعة وفي الحالات القاسية الالتهاب الرئوي.

ويسمى كورونا بفيروس كورونا الجديد لأن الفيروس ظهر سابقاً في الصين أيضاً، خصوصاً في عام 2003 ولكنه كان مختلفاً عن فيروس اليوم الذي لا يزال الأطباء في الصين وحول العالم يدرسون مراحل تطوره وتغيّره بحثاً عن لقاح له.