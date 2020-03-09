شاهد: صنع شوكولاتة على شكل فيروس كورونا في فرنسا

لم يخطر ببال صانع الحلوى والشوكولاتة الفرنسي "جان فرانسوا بري" أن يكون فيروس كورونا ملهماً له في إبداع نوع جديد من الشوكولاتة التي يتقنها ويتفنن بها، فمن اليوم وخلال زيارة أي شخص لمحل "الدوقة آن" في بلدة "لانديفيزو" بمقاطعة فينيستير في بريتاني بشمالي غرب فرنسا ستجد كرات من الشوكولاتة مختلفة الأحجام سوداء غلفت باللوز المشوي. يقول صاحب المحل وصانح الحلوى إنه يصنع الشكولاتة البيضاء ثم يغطيها بلون أسود بعدها يضع اللوز الأحمر فوقها.
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