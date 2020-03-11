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دوري أبطال أوروبا: باريس سان جيرمان يفوز على بوروسيا دورتموند ويتأهل إلى ربع النهائي

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بقلم:  يورونيوز
نجم باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار
نجم باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار   -   حقوق النشر  Martin Meissner-The Associated Press
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بلغ باريس سان جيرمان الفرنسي الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عندما قلب تخلفه أمام بوروسيا دورتموند الألماني 1-2 ذهاباً إلى فوز 2-صفر إيابا في العاصمة الفرنسية الأربعاء.

وسجل البرازيلي نيمار (28) والإسباني خوان برنات (45) الهدفين.

وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها سان جرمان هذا الدور منذ عام 2016 ليكسر عقدة لازمته في المواسم الثلاثة الماضية فشل فيها في تخطي دور ثمن النهائي أمام برشلونة وريال مدريد الإسبانيين ومانشستر يونايتد الإنجليزي تواليا.

يذكر أن المباراة أقيمت من دون جمهور بسبب فيروس كورونا.

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