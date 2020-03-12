الاتحاد الأوروبي يحذر من مخاطر قرار ترامب حظر السفر إلى أوروبا بسبب وباء كورونا

أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الخميس ان الاتحاد الأوروبي سيعمد الى تقييم حظر السفر من أوروبا الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مضيفا أنه "يجب تجنب إرباك النشاط الاقتصادي".

وتغريدة ميشال، الذي ينسق تحرك قادة دول الاتحاد ال27، تأتي عقب قرار أعلنه ترامب ليلا بتعليق الرحلات من أوروبا -- باستثناء بريطانيا التي لم تعد عضوا في الاتحاد -- إلى الولايات المتحدة لثلاثين يوما سعيا لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف ميشال "بعد حظر السفر الذي أعلنه ترامب سنعمد إلى تقييم الوضع اليوم".

وأكد ميشال أن "أوروبا تتخذ كل التدابير الضرورية لاحتواء انتشار فيروس كوفيد-19 وحصر أعداد المتأثرين به ودعم الأبحاث".

وأعلن الرئيس الأمريكي حظرا على السفر من والى أوروبا لمدة ثلاثين يوما في محاولة لوقف انتشار وباء فيروس كورونا.

وأضاف ترامب أن هذه القيود تشمل أيضا "الحجم الهائل للتجارة والشحن" بين اوروبا والولايات المتحدة، و"أشياء أخرى مختلفة ريثما نحصل على الموافقة".

وسيبدأ تطبيق قرار ترامب اعتبارا من مساء الجمعة. وقال البيت الأبيض إن الحظر سيشمل الرعايا والمواطنين غير الأميركيين ولن يطبق على السلع.

وبحسب آخر الأرقام التي نشرها المركز الأوروبي لمنع الأوبئة والوقاية منها الأربعاء، سُجلت أكثر من 17 ألف حالة إصابة بالفيروس في أنحاء أوروبا، أكثر من نصفها في إيطاليا، و711 وفاة مرتبطة بكوفيد-19.