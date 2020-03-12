فيروس كورونا: ترامب يحظر السفر إلى أوروبا ويستثني بريطانيا

أعلن الرئيس دونالد ترامب الأربعاء، حظرا على السفر من وإلى أوروبا لمدة ثلاثين يوما في محاولة لوقف انتشار وباء فيروس كورونا.

وقال ترامب في خطاب إلى الأميركيين "من أجل منع الإصابات الجديدة من الوصول إلى شواطئنا، سوف نعلّق جميع الرحلات من أوروبا إلى الولايات المتحدة للأيام الثلاثين المقبلة، القواعد الجديدة تدخل حيز التنفيذ منتصف ليل الجمعة".

واستثنى ترامب بريطانيا من الحظر، إذ قال إن هذا القرار "لا ينطبق على المملكة المتحدة".

وأضاف ترامب أن هذه القيود تشمل أيضا "الحجم الهائل للتجارة والشحن" بين أوروبا والولايات المتحدة، و"أشياء أخرى مختلفة ريثما نحصل على الموافقة".

ودعا ترامب في كلمته للكونغرس، إلى إقرار تخفيضات ضريبية لمواجهة تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد بعد إغلاق أعمال كثيرة وانهيار البورصات.

وقال "أدعو الكونغرس إلى خفض الضرائب على رواتب الأميركيين وآمل أن يأخذوا هذا الأمر بعين الاعتبار وبقوة".

ولفت إى أنه سيطلب من وزارة الخزانة أن تضع تسهيلات على دفع الضرائب "لبعض الأشخاص والأعمال التي تأثرت سلبيا" جراء الوباء، وهي خطوة برأيه ستضخ نحو 200 مليار في الاقتصاد الأميركي.

هذا وأعلن البيت الأبيض أن ترامب ألغى رحلة كانت مقررة إلى كولورادو ونيفادا بدافع "الحذر".

عدم السفر إلى الخارج

من جهتها، أعلنت كانت الخارجية الأميركية، في وقت متأخر من يوم الأربعاء أن على الأميركيين إعادة النظر في سفرهم إلى خارج البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.

وقالت في بيان "تنصح وزارة الخارجية الأميركية المواطنين الأميركيين بإعادة النظر بسفرهم الى الخارج بسبب التأثير العالمي لفيروس كوفيد-19".

وأضافت "العديد من المناطق في أنحاء العالم تشهد انتشارا لكوفيد-19 وتأخذ التدابير التي يمكن أن تقيد حركة المسافرين ومنها فرض حجر صحي وقيود أوسع نطاقا".

وتابع البيان "حتى الدول والمناطق التي لم يتم فيها تسجيل حالات، قد تفرض قيودا على السفر من دون إنذار".

ويأتي بيان وزارة الخارجية الأميركية عقب خطاب بثه التلفزيون مساء للرئيس دونالد ترامب أعلن فيه تعليق الرحلات من أوروبا إلى الولايات المتحدة لثلاثين يوما.

وكانت الولايات المتحدة قد حظرت مطلع العام دخول أجانب زاروا الصين إلى أراضيها.