موقع "بورنهاب" للأفلام الإباحية يقدم عروضا خاصة للإيطاليين بسبب كورونا

في وقت أعلنت فيه الحكومة الإيطالية فرض الحجر الصحي على البلاد بأكملها بسبب انتشار فيروس كورونا، تدخل موقع "بورنهاب" للأفلام الإباحية بعرض خدمات خاصة لمساعدة الناس على شغل أوقاتهم بمتابعته خلال بقائهم بالبيوت.

وقررت شركة أفلام البالغين الأمريكية عرض ولوج المستخدمين في إيطاليا إلى محتويات "الحسابات مميزة" مجاناً خلال شهر مارس – آذار الحالي.

وأعلنت الشركة على موقعها في رسالة باللغة الإيطالية أنها قررت التبرع بجزء من إيراداتها للمستشفيات الإيطالية.

وتعتبر إيطاليا أكثر الدول الأوروبية تأثرا بالفيروس، وفرضت السلطات إجراءات صارمة وصلت مساء الأربعاء إلى حد إغلاق كل المتاجر باستثناء تلك التي تبيع الأغذية والصيدليات، للحد من تفشي الفيروس.

وأودى الفيروس بحياة أكثر من 1000 شخص وسجلت به أكثر من 15 ألف إصابة، بحسب حصيلة نشرتها السلطات مساء الخميس.

وباتت إيطاليا أول بلد يعمم تدابير صارمة بهذا الشكل، سعيا لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد. وأعلن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي الأربعاء إجراء غير مسبوق بإغلاق كل المتاجر باستثناء تلك التي تبيع الأغذية والصيدليات.

وقال كونتي في خطاب إلى الأمة بثّه التلفزيون "ستُغلق كل المحال باستثناء تلك التي تعنى بالحاجيات الأساسية مثل الصيدليات ومتاجر بيع الأغذية"، مشيرا الى ان "خدمة التوصيل إلى المنازل ستبقى مسموحة" وأنّ "مفعول هذا الجهد سيظهر في الأيام الـ14 المقبلة".