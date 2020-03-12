شاهد: تعقيم وتطهير وسائل النقل في مدريد لمكافحة فيروس كورونا الجديد

يقوم فريق من وزارة النقل الإسبانية في مدريد بعملية تطهير وتعقيم القطارات والحافلات وعربات الميترو يومياً، كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19". بالنسبة لمعظم الناس، يسبب فيروس كورونا أعراضاً خفيفة أو معتدلة مثل الحمى والسعال، أما بالنسبة للآخرين الذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة فيمكن أن يسبب الفيروس أمراض أكثر خطورةً بما في ذلك الالتهاب الرئوي. ويتعافى الغالبية العظمى من المصابين في غضون أسبوعين تقريباً، بينما يستغرق المصابون بأمراض مزمنة من ثلاثة إلى ستة أسابيع للتعافي.
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