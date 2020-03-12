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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: مقاتلتان أمريكية وكندية ترافقان طائرة استطلاع روسية اقتربت من ألاسكا

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بقلم:  يورونيوز
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شاهد: مقاتلتان أمريكية وكندية ترافقان طائرة استطلاع روسية اقتربت من ألاسكا
حقوق النشر  AP
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اعترضت مقاتلتان أمريكية وكندية طائرة استطلاع روسية اقتربت من ألاسكا فوق بحر بيوفورت في المحيط المتجمد الشمالي، بحسب ما قال مسؤولون عسكريون الثلاثاء.

ورافقت المقاتلتان الأمريكية F-22 والكندية CF-18 طائرة الاستطلاع الروسية Tu-142.

ولم تغادر الطائرة طوال رحلتها التي استغرقت أربع ساعات يوم الإثنين المجال الجوي الدولي، لكنها اقتربت نحو 80 كيلومتراً من شاطئ ألاسكا وكانت أقرب إلى مدينة أوتكياجفيك التي تقع أقصى شمال الولايات المتحدة، حسب ما قال الكابتن كاميرون هيلير، المتحدث باسم قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية NORAD في قاعدة بيترسون الجوية في كولورادو سبرينغز لوكالة أسوشيتد برس.

وبحسب هيلير فإن هذا التوغل يحدث من خمس إلى سبع مرات سنوياً منذ عاودت روسيا هذه النشاط.

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