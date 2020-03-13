فيروس كورونا: بروكسل تتحول لـ"مدينة أشباح" بعد إغلاق المطاعم والحانات

بروكسل تتحول لـ"مدينة أشباح" بعد أن أمرت الحكومة البلجيكية بإغلاق المدارس والمقاهي والمطاعم وبعض المتاجر بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

بعض الإجراءات تسري اعتباراً من منتصف ليل الجمعة بتوقيت وسط أوروبا وحتى الثالث من أبريل/نيسان الجاري، رغم أنه من المنتظر إغلاق المدارس 5 أسابيع لعطلات منها عيد القيامة، غير أن الصيدليات والمتاجر ستظل مفتوحة، بينما ستكون المتاجر الأخرى ملزمة بالإغلاق في العطلات الأسبوعية.