الانتخابات البلدية الفرنسية.. صناديق الاقتراع فتحت أبوابها بالرغم من التحذيرات بسبب كورونا

بالرغم من تفشي فيروس كورونا الجديد في البلاد والدعوات للحد من التجمعات وإغلاق جميع المطاعم والمقاهي والمحلات غير الأساسية بعد أن ارتفع عدد الوفيات في فرنسا إلى 91 شخصا وبلغ عدد المصابين أكثر من 4500، فتحت صناديق الاقتراع أبوابها في فرنسا اليوم الأحد عند الساعة الثامنة صباحا أمام المواطنين للادلاء بأصواتهم واختيار رؤساء بلدياتهم في اقتراع يعدّ اختباراً مهما للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

إلا أن الخشية من الفيروس قد تؤثر سلباً على آليات تنظيم الاقتراع وخاصة في البلديات الواقعة ضمن المناطق التي تشهد انتشاراً كبيرا للوباء.