فيروس أنهك العالم.. آخر المستجدات بشأن كورونا لحظة بلحظة

من الولايات المتحدة إلى بريطانيا مروراً بروسيا والنروج، قررت بلدان كانت تعد نفسها بمنأى من وباء كوفيد-19 تكثيف التدابير لاحتواء انتشار الفيروس الذي يشكل اختباراً للأنظمة الصحية للدول الأوروبية الأكثر تأثراً به والذي يبدو أنّ لا أحد بمنأى منه.

الفاتيكان

أعلن المكتب البابوي في بيان أصدره صباح اليوم الأحد أنه على خلفية الوضع الصحي الدوليّ الطارئ حاليا، ستجري كافة صلوات عيد الفصح هذه السنة في ساحة القديس بطرس بدون مشاركة المؤمنين.

الصين

سجّلت الصين الأحد 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، بينها 16 حالة مستوردة.

وفي الساعات الأربع والعشرين الماضية، سُجّلت 10 وفيّات جديدة فقط جرّاء كورونا كلّها في ووهان بؤرة انتشار الفيروس، ليصل إجمالي الوفيّات في البر الرئيسي للصين إلى 3199 منذ بدء تفشّي الفيروس في آواخر ديمسبر/كانون الأول.

والسبت خففت السلطات القيود على التنقل في محافظة هوباي (وسط)، فرفعت العزل عن أحياء وبلدات.

أستراليا

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الأحد أنه يتعيَّن على جميع الأشخاص الذين يصلون إلى أستراليا من الخارج أن يعزلوا أنفسهم لمدّة أربعة عشر يومًا، في محاولة للحدّ من انتشار فيروس كورونا.

وقال موريسون "سنضطرّ إلى الاعتياد على بعض التغييرات في طريقة عيشنا"، مضيفا أن هذا الإجراء سيدخل حيّز التنفيذ في الساعة 00,00 (13.00 ت غ الأحد).

الفلبين

بدأت مدينة مانيلا عزل نفسها اليوم الأحد في مواجهة فيروس كورونا، مطبّقةً بذلك الإجراءات التي قررتها حكومة الرئيس الشعبوي رودريغو دوتيرتي.

وأغلقت الشرطة المسلحة الطرق المؤدية إلى العاصمة التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون شخص، وتم إلغاء الرحلات الداخلية من مانيلا واليها، وحظرت التجمعات العامة شهرا. وسجلت الفيليبين 111 حالة إصابة بكوفيد-19، بما في ذلك 8 وفيات.

الولايات المتحدة

أعلن طبيب البيت الأبيض السبت أنّ الرئيس الأمريكي غير مصاب بكورونا، كاشفًا بذلك نتيجة الفحص الطبّي الذي خضع له دونالد ترامب بعدما كان على اتّصال مباشر مع عدد من أعضاء وفدٍ برازيلي تبيّن لاحقا أنّهم مصابون بالفيروس.

وواجهت إدارة ترامب انتقادات بسبب بطء وضع فحوص الكشف عن الإصابة بكوفيد-19 في تصرّف الشعب الأمريكي، وبسبب العدد الضئيل للمخزون المتوافر.