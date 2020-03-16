بايدن وساندرز ينتقدان طريقة إدارة ترامب لملف وباء كوفيد-19

هاجم جو بايدن وبيرني ساندرز الأحد خلال مناظرة ثنائية بينهما، في سياق حملة الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، طريقة إدارة الرئيس دونالد ترامب في مواجهة فيروس كوفيد-19 (كورونا).

واعتبر بايدن أنه من الضروري إعلان "الحرب" على الفيروس، و"القيام بما هو أكثر بكثير مما فعله هذا الرئيس"، في إشارة الى ترامب.

وقال نائب الرئيس الأميركي السابق، إنه كان سيلجأ إلى الجيش على الفور، لأن الجيش لديه القدرة على بناء مستشفيات بسعة 500 سرير تحتاجها البلاد، على حد قوله.

من جهته، اتهم ساندرز ترامب بتقويض عمل الخبراء، وقال إنه ينبغي إسكات "هذا الرئيس الآن"، في إشارة إلى ترامب.

وألغى المرشحان تجمعات انتخابية، فيما أرجأت ولايتان هما لويزيانا وجورجيا الانتخابات التمهيدية، على خلفية تفشي الوباء الذي أدى إلى وفاة57 أميركياً حتى الآن، وشلّ الحياة اليومية في كافة أنحاء البلاد.

وفرضت العديد من الولايات والمدن قيوداً على التجمعات، وأغلقت المدارس التي تستخدم عادة كمراكز اقتراع، في محاولة لاحتواء الوباء.

ويتنافس بايدن، الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي، وساندرز الذي يصنف نفسه بـ"الديمقراطي الاجتماعي"، لمواجهة ترامب في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.

وأكد طبيب ترامب السبت عدم إصابته بفيروس كوفيد-19، بعد لقائه أعضاء وفد رئاسي برازيلي تبينت إصابتهم لاحقاً.

وتأتي المناظرة قبل استحقاقات انتخابية حاسمة الثلاثاء في ولايات فلوريدا وأوهايو وإلينوي وأريزونا. وأكد المسؤولون أنهم سيعملون على جعل ظروف التصويت آمنة للناخبين.

لكن ولاية جورجيا أعلنت إرجاء الانتخابات التمهيدية فيها لمدة شهرين السبت، فيما حذرت النائبة في مجلس شيوخ ولاية جورجيا نيكيما ويليامز، من أن التصويت من شأنه تهديد صحة الناخبين. وقبل ذلك بيوم، أعلنت لويزيانا أنها سترجئ كذلك انتخاباتها التمهيدية لمدة 11 أسبوعاً.