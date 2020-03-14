وباء كورونا: أوروبا بؤرة الفيروس بعد الصين.. آخر المستجدات لحظة بلحظة

أعلنت وزارة الصحة في الصين عن تسجيل 11 إصابة جديدة فقط بفيروس كورونا الجديد اليوم السبت، أربع منها في مدينة ووهان مركز تفشي الوباء،

أما الإصابات السبع الأخرى فسُجّل أربع منها في شنغهاي، واثنتان في مقاطعة قانسو وواحدة في بكين.

وعلى رغم من إعلان الرئيس الصيني شي جينبينغ في وقت سابق أن ووهان تمكنت من "السيطرة عمليا" على االفيروس المميت إلا أن السلطات الصحية لا تزال يقظة تجاه وصول مسافرين مصابين ولا سيما من إيران وكوريا الجنوبية وإيطاليا والولايات المتحدة.

السعودية

أعلنت السعودية عن تعليق كافة الرحلات الجوية الدولية لأسبوعين إلا في الحالات الاستثنائية اعتبارا من اليوم الأحد للحد من انتشار فيروس كورونا، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية.

وسجلت المملكة حتى الآن 86 إصابة بالفيروس، بحسب وزارة الصحة.

نيوزيلندا

أعلنت رئيس وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن إلغاء التكريم الوطني لضحايا الاعتداء الذي طال مسجدين في كرايستشيرش قبل عام، وذلك بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

فنزويلا

أعلنت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز أمس الجمعة أنه تم تشخيص أول إصابتين بفيروس كورونا الجديد في فنزويلا، مشيرة إلى أنّ المصابين هما رجل وامرأة عادا من أوروبا، ومؤكّدةً من جهة ثانية أنه سيتم إغلاق كل المؤسسات التعليمية في البلاد.

الأوروغواي

أعلنت الأوروغواي الجمعة حال طوارئ صحّية و"إغلاقا جزئيا للحدود" لفترة غير محددة، بعد تأكيد أول أربع إصابات بفيروس ووهان التاجي على أراضيها.

بوركينا فاسو

تأكدت إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم أمس الجمعة في بوركينا فاسو ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى ثلاثة في هذا البلد الإفريقي حيث تم حظر التجمعات والتظاهرات حتى نهاية نيسان/إبريل بسبب الوباء.

وألغى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش زيارة كان من المقرر أن تبدأ اليوم إلى بوركينا فاسو والنيجر، قبل ساعات من مغادرته، بسبب "التطوّرات المرتبطة بوباء" كورونا، طالبا من الموظفين غير الأساسيين في المقر بنيويورك أن يؤدّوا أعمالهم من بُعد، بحسب ما أعلن مكتبه.

موريتانيا

قال محمد نذير ولد حامد وزير الصحّة في موريتانيا في تصريح متلفز يوم الجمعة أن البلاد سجلت أوّل إصابة بفيروس كورونا تمّ تشخيصها لدى شخص وصل إلى موريتانيا آتيًا من أوروبا. وأنه تم عزل المصاب على الفور.

الإكوادور

أعلنت الإكوادور عن أول حالة وفاة على أراضيها بسبب فيروس كورونا الجديد، موضحة أن الضحية امرأة إكوادورية تبلغ من العمر 71 عاما عادت إلى البلاد آتية من إسبانيا.

فرنسا

أعلن نادي تروا رابع ترتيب دوري الدرجة الثانية أن أحد لاعبيه خضع لفحص أظهر إصابته بفيروس كورونا، ليصبح أول لاعب تثبت إصابته بفيروس "كوفيد-19" في كرة القدم الفرنسية.

وأوضح النادي في بيان أصدره ليل الجمعة أن "لاعبا محترفا وآخر في مركز الناشئين تم تشخيص إصابتهما بفيروس كورونا المستجد +كوفيد-19"، مشيرا إلى أنه "تم وضعهما مباشرة في العزل في منزلهما".