الداخلية المصرية تعلن مقتل ستة متشددين في شمال سيناء

أعلنت الداخلية المصرية مقتل ستة متشددين في اشتباك مع قوات الشرطة في مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

وقال الداخلية في بيان أصدرته إن معلومات توافرت عن اختباء "مجموعة من العناصر الارهابية بمنزل تحت الإنشاء ببئر العبد/شمال سيناء (شمال شرق) واتخاذه وكرا لهم ومرتكزا للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية".

وأكدت الوزارة "تم استهداف منطقة اختبائهم وتبادل إطلاق النيران ما أسفر عن مصرع عدد 6 عناصر".

وبحسب البيان، كان بحوزة هذه العناصر "عدد من الاسلحة الآلية وعبوات متفجرة".

وتواجه مصر منذ سنوات تمرّداً إسلامياً في شمال سيناء تصاعدت حدّته بعد إطاحة الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي في 2013 في أعقاب احتجاجات شعبية حاشدة.

وفي شباط/فبراير 2018 أطلقت قوات الأمن المصرية من الجيش والشرطة حملة واسعة النطاق ضد المجموعات المسلحة والمتطرفة في انحاء البلاد خصوصا المتمركزة في شمال سيناء.

ومنذ بدء هذه الحملة قتل أكثر من 840 شخصاً يشتبه في أنهم ارهابيون وأكثر من 60 عسكريا، وفق إحصاءات الجيش.