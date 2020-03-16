ستة أشياء اسمها كورونا غير الوباء.. تعرف عليها

اكتسب فيروس كورونا الجديد اسمه من الشكل التاجي للبروتينات المحيطة به، لكن ما هي أشهر الأشياء الأخرى التي تسمى "كورونا" أيضاً ولا تمت بصلة للفيروس، أو لماركة البيرة الشهيرة كورونا؟

هالة الشمس الخارجية

هي منطقة محيطة بالشمس ولا تمكن رؤيتها إلا في وقت الكسوف الكلي للشمس وتمثل منطقة وسطية بين الشمس والفضاء الخارجي. ترجع تسمية تلك المنطقة بكورونا نظراً لارتفاع درجة حرارتها ما دعا العلماء في القرن التاسع عشر إلى الاعتقاد بأنها تحتوي على عنصر غير معروف أطلقوا عليه اسم "كورونيوم".

هالة الشمس الخارجية - كورونا Pixabay

تيجان الزهور

هو جزء غير إنجابي في تكوين الزهور ويفصل بين بتلات بعض الزهور وقلبها، تحديداً الأجزاء الإنجابية فيها.

باللون البرتقالي، تظهر تيجان الزهور ولذا تسمى بكورونا أحياناً https://www.pexels.com/

فرقة غناء إيطالية

اشتهر اسم "كورونا" منذ إطلاقه على فريق غنائي إيطالي بدأ مشواره الموسيقي في منتصف التسعينيات من القرن الماضي. و"كورونا" تعني "التاج" في اللاتينية والإيطالية.

مغنية في فرقة كورونا الإيطالية Leandro Chemalle

مغنية ومؤلفة موسيقية ألمانية

اشتهرت المغنية الألمانية كورونا شروتر خلال القرن الثامن عشر وهي شقيقة المؤلف الموسيقي فيلهيلم شروتر كما قدمت أعمالاً موسيقية كلاسيكية شهيرة بالتعاون مع المؤلف يوهان فولفغانغ فوت غوته.

مدن حول العالم

أطلق اسم "كورونا" على عدد من المدن حول العالم، أشهرها مدينة تقع في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ضمن سبع مدن أمريكية أخرى.

كورونا في كاليفورنيا الأمريكية FredBren

شوكولاتة كورونا المصرية

تشتهر في مصر شركة كورونا لإنتاج الشوكولاتة وهي شركة تأسست عام 1919 على يد رجل أعمال يوناني قبل أن تأممها الحكومة المصرية عام 1963. وتستمر الشركة حتى اليوم في إنتاج الشوكولاتة وذلك عقب تخصيصها وبيعها للقطاع الخاص عام 2000.