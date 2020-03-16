شاهد: آلاف البرازيليين يحتشدون لدعم رئيسهم بالرغم من فيروس كورونا

تجاهل آلاف البرازيليين التحذيرات بتجنب التجمعات الجماهيرية ونظموا مسيرات لصالح الرئيس جايير بولسونارو يوم الأحد.

وبالرغم من تحذير بولسونارو أنصاره من المسيرات بسبب انتشار الفيروس التاجي الجديد، انضم إلى تجمع في العاصمة برازيليا صباح الأحد واختلط مع الحشود وصافح بعضهم.

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد خلافات مع الكونغرس حول الميزانية الفدرالية.

وأكدت البرازيل حتى الآن أكثر من 170 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد. كما حظرت السلطات في ريو وساو باولو التجمعات الجماهيرية وقال حاكم ريو إن الشرطة ستقيد الوصول إلى الشواطئ.