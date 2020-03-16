تجاهل مصلون أرثوذكس التحذيرات الصحية من انتشار فيروسات التاجية، لأداء الصلاة وتقبيل بقايا يوحنا المعمدان في كاتدرائية قازان في سانت بطرسبرغ، روسيا. ابتداءً من أوائل مارس/آذار، أرسلت موسكو أشخاصاً سافروا إلى الدول الأكثر تضرراً من وباء الفيروس التاجي وعادوا بأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا إلى مستشفى جديد في ضواحي المدينة. وبحسب آخر الأرقام الرسمية، لا يوجد حالات وفاة في روسيا ناجمة عن فيروس كورونا.
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