الرئيس العراقي يكلف محافظ النجف السابق عدنان الزرفي تشكيل الحكومة

أعلن الرئيس العراقي برهم صالح تكليف المحافظ السابق لمدينة النجف عدنان الزرفي تشكيل حكومة، في بلدٍ تضرر بفعل انهيار أسعار النفط، وغارق في أزمة سياسية.

وكان الزرفي عضواً سابقاً في حزب الدعوة، المعارض لنظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين. وأمام الزرفي 30 يوماً، حتى يشكل حكومة على أمل أن تنال ثقة البرلمان، ثم تنظم في البلاد انتخابات سابقة لأوانها.

وينتمي زرفي إلى القائمة البرلمانية التي يترأسها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الذي تعرض لانتقادات شديدة، بسبب القمع وأعمال العنف التي رافقت الثورة، التي تهز العراق منذ بداية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والتي غير مسبوقة من حيث عدد المنخرطين فيها وتلقائيتها.

ويأتي تكليف الزرفي بعدما اعتذر محمّد علاوي في بداية آذار/مارس عن تشكيل حكومة مع استمرار الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات سياسية شاملة وتغيير للطبقة السياسية المتمسكة بالسلطة.