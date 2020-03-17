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الولايات المتحدة الأمريكية

فيروس كورونا: مجلس الأمن الدولي يلغي اجتماعاته لهذا الأسبوع

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
مجلس الأمن الدولي خلال التصويت على مشروع قانون بشأن اليمن
مجلس الأمن الدولي خلال التصويت على مشروع قانون بشأن اليمن   -   حقوق النشر  AP Photo/Bebeto Matthews
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أعلنت الرئاسة الصينية لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، إلغاء الاجتماعين اللذين كانا مدرجين على جدول أعمال المجلس لهذا الأسبوع، وذلك بسبب تفشّي فيروس كوفيد-19 (كورونا).

وبعدما تقرّر الأسبوع الماضي إلغاء اجتماعات مجلس الأمن ليوم الثلاثاء، كان من المفترض أن يناقش المجلس يوم الأربعاء ملف إقليم دارفور في غرب السودان ويوم الخميس ملف التعدّدية، في جلستين لم يكن مرتقباً صدور أي قرار خلالهما.

والإثنين قال المتحدّث باسم البعثة الصينية في الأمم المتحدة جوان سون في بيان مقتضب، إنّه لن تكون هناك جلسات هذا الأسبوع، مشدّداً على أنّ المجلس يواصل العمل في الوقت نفسه.

وأضاف البيان أنّ أعضاء المجلس سيواصلون الاتّصالات والمشاورات، بشأن الملفات المدرجة على جدول الأعمال، بهدف اتّخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنجاز المهمة المنوطة بالمجلس.

وتتولّى الصين الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لشهر آذار/مارس. ولم توضح الرئاسة الصينية في بيانها كيف سيعقد المجلس اجتماعاته، أو سيتّخذ مقرّراته (قرارات أو تجديد تفويض بعثات ومهمات).

وأجرى المجلس في الأسبوع الماضي اختباراً تقنياً لعقد مؤتمر عبر الفيديو، لكنّ التجربة انتهت بالفشل بعدما أعلنت روسيا في أعقابها رفضها عقد اجتماعات "افتراضية"، وضرورة أن تكون "الاجتماعات مادية".

والإثنين أعلن المتحدّث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أنّ أحد موظّفي الأمانة العامة للأمم المتحدة، البالغ عددهم حوالى 3000 موظف، مصاب بفيروس كورونا المستجدّ، في ثاني حالة تسجّل في مقرّ المنظّمة الدولية في نيويورك، بعد حالة دبلوماسي فيليبيني تأكّدت إصابته الأسبوع الماضي.

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