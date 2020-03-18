بعد الأمم الأوروبية.. تأجيل كوبا أميركا لعام 2021 بسبب كورونا

يستمر انتشار فيروس كورونا ليس فقط في إيقاف جميع أنشطة الحياة اليومية بل وفي خلط رزنامة الأحداث الرياضية القريبة منها والبعيدة.

وبعد إعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تأجيل نهائيات الأمم الأوروبية (يورو 2020) للعام المقبل، اتخذ اتحاد كرة القدم في أمريكا اللاتينية (كونميبول) القرار نفسه بتأجيل بطولته القارية للمنتخبات (كوبا أميركا) ولمدة عام أيضاً.

وأعلن الاتحاد أن البطولة، التي كان مقرراً إقامتها في كل من الأرجنتين وكولومبيا الصيف المقبل، ستعقد بين يومي 11 يونيو – حزيران و11 يوليو – تموز عام 2021.

ويأتي القرار بعد تعليق الاتحاد لبطولتيه لمنافسات الأندية وهما (كوبا ليبرتادورس) و(كوبا سوداميريكانا) بسبب تفشي الفيروس.

وكان من المقرر أن تشهد نسخة هذا العام من كوبا أميركا بدء إقامة البطولة كل أربع سنوات بعد أن كانت تُلعب كل عامين أو ثلاثة أعوام.

وفازت البرازيل بآخر نسخة من كوبا أميركا بعد أن احتضنتها العام الماضي.