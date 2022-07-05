شاهد: بطولة العالم لمنافسات "حمل الزوجات"

فاز تايستو ميتينين وكاتيا كوفانين ببطولة العالم خلال منافسات "حمل الزوجات"، التي دارت فعالياتها في سونكاجارفي بفنلندا. قواعد هذه اللعبة بسيطة للغاية حيث يقوم الرجال من المتسابقين بحمل زميلاتهم أو زوجاتهم في الفريق ويتسابقون ضد عقارب الساعة على مدار عقبة خاصة.

ومن الممكن اللجوء إلى عدة طرق لحمل الزوجة مثل الطريقة الكلاسيكية الشائعة التي تتمثل في حملها على الظهر أو الحمل على طريقة رجل إطفاء أي حملها فوق الكتف أو حملها على الطريقة الإستونية أي حملها بشكل مقلوب على ظهر الرجل وساقيها إلى أعلى.

وبالنسبة للفائز ميتينين، فقد تمكن من حصد لقبه السابع عالميا وكان قد فشل في الحصول على المعدن النفيس في آخر ظهور له حيث كان الفارق بينه وبين أول الفائزين ثانية واحدة فقط.

واكتفى حامل اللقب مرتين فيتوتاس كيركليوسكا ونيرنجا كيركليوسكين من ليتوانيا بالمركز الثاني والميدالية الفضية بينما حصل إلبو هاليستو وجيني بيبو على الميدالية البرونزية بعد أن حلّ ثالثا.

وبعد غياب لمدة عامين بسبب جائحة فيروس كورونا، كان هناك الكثير من الدعم الشعبي للعبة إذ حضر فعاليات التظاهرة الرياضية بين 2500 إلى 3000 شخص، رغم درجات الحرارة الكبيرة التي شهدتها مدينة سونكاجارفي وقد اضطر المتنافسون إلى التعامل مع الحرارة الشديدة.