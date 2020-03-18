دراسة: ما هي المدة التي يعيشها فيروس "كوفيد-19" كورونا على الأسطح؟

قد يعيش فيروس كوفيد-19 (كورونا) لساعات خارج جسم الإنسان على أسطح مختلفة أو حتى في الهواء، وفق ما أظهرت دراسة نشرت الثلاثاء. وقد وجد معدو هذه الدراسة الممولة من الحكومة الأميركية، أن الفيروس المسبب لوباء كوفيد 19 يتمتع بقابلية البقاء في الهواء الطلق، مقارنة بفيروس سارس (المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة).

وقد يعني هذا الأمر أن مدى انتشار وباء كوفيد 19 (أكبر بكثير من سارس الذي تفشى في 2002-2003)، مرتبط بكونه ينتقل بسهولة أكبر من حامل المرض، لا تظهر عليه أعراض، إلى شخص آخر.

ونشرت هذه الدراسة في مجلة "نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسن"، وأجراها علماء من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) وجامعتي كاليفورنيا في لوس أنجليس وبرينستون.

وأظهرت التجارب التي قاموا بها أنه يمكن رصد فيروس كوفيد-19، لمدة تصل من يومين إلى ثلاثة أيام على الأسطح البلاستيكية أو الفولاذ المقاوم للصدأ، وما يصل إلى 24 ساعة على الورق المقوى.

واستخدم الباحثون أيضا البخاخات لنشر الفيروس في الهواء، واكتشفوا من خلال هذه التقنية أن آثارا للفيروس على شكل هباء، أي جزيئات معلقة في الهواء، بقيت في الاجواء لمدة ثلاث ساعات.

وواجهت هذه الدراسة انتقادات، بحيث يرى الخبراء أن استخدام البخاخات لا يحاكي سعال المريض بشكل فعال، كما أنه يزيد خطر التلوث المحمول جوا اصطناعيا.

وينتقل الفيروس بشكل رئيسي عن طريق قطرات صغيرة، يخرجها المرضى عندما يسعلون أو يعطسون، وفي هذه الحال يكون قابلا للحياة لبضع ثوان فقط.

وقد أجرى الفريق المسؤول عن الدراسة الحالية اختبارات مماثلة على فيروس سارس، ووجدوا أن الفيروسين يتشابهان في هذه النقطة. ولا يفسر هذا سبب إصابة كوفيد 19 نحو 200 الف شخص مع 8 آلاف حالة وفاة تقريبا، بينما أصاب سارس 8 آلاف شخص فقط وقتل 800 مريض.

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