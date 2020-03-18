رئيسة المفوضية الأوروبية تقر بأن السياسيين قللوا من أهمية حجم خطر وباء كورونا

أقرت رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لايين بان المسؤولين السياسيين "قللوا من أهمية" حجم الخطر الذي يشكله وباء كورونا المستجد وذلك في مقابلة نشرتها صحيفة بيلد الالمانية الاربعاء.

وقالت فون دير لايين للصحيفة "اعتقد اننا جميعا، ونحن لسنا خبراء، قللنا من أهمية فيروس كورونا المستجد في البداية".

وأضافت "لكن مع الوقت تبين انه فيروس سيشغلنا لفترة طويلة".

وتابعت "لقد أدركنا أن كل هذه الاجراءات التي كانت تبدو قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع جذرية وقاسية، كان يجب أن تتخذ" مذكرة بان أوروبا "تعتبر في الوقت الراهن بؤرة الأزمة".

لكنها رفضت تعبير "حرب" ضد الفيروس الذي استخدمه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون هذا الاسبوع.

وقالت "شخصيا لا استخدم تعبير حرب لكنني اتفهم دافع الرئيس الفرنسي لان فيروس كورونا المستجد خصم يثير القلق".

ألمانيا تحظر دخول الاتحاد الأوروبي لثلاثين يوما بسبب كورونا

وكانت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل أعلنت الثلاثاء ان الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي قررت بالاجماع الثلاثاء حظر دخول الافراد المنتمين الى دول من خارج التكتل لثلاثين يوما بهدف الحد من تفشي وباء كورونا المستجد.

وقالت ميركل في مؤتمر صحافي بعد اجتماع عبر الفيديو مع قادة الدول الاوروبية ان الدول الاعضاء "وافقت كلها على فرض حظر" دخول "مع بعض الاستثناءات" الطفيفة، موضحة ان هذا الحظر سيسري لثلاثين يوما.

واكدت ان "المانيا ستنفذ هذا القرار فورا".

وتشمل الاستثناءات مواطني الدول الاخرى الذين يحق لهم ان يقيموا فترة طويلة في احدى دول الاتحاد.

واوضحت وزارة الداخلية الالمانية ان من لديهم سبب طارئ للدخول، مثل حضور جنازة او حضور جلسة امام محكمة، يجب ان يكونوا مزودين وثائق تبرر ذلك.

واوضحت ميركل ان الاتحاد الاوروبي "سينسق" عودة عدد كبير من الاوروبيين العالقين في الخارج بسبب الاجراءات المشددة التي فرضت للتصدي لانتشار وباء كورونا.