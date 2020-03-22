الأقنعة الواقية الصينية تسبب خلافا بين إيطاليا والتشيك

ذكرت وسائل الإعلام الإيطالية، أن السلطات التشيكية استولت على أقنعة واقية صينية مرسلة إلى مستشفيات البلاد، لكن براغ تؤكد أنها صادرت الأقنعة في إطار عملية ضد مهربين وإيطاليا لن تتأثر بالمشكلة.

وتواجه أوروبا التي باتت مركز انتشار فيروس كورونا المستجد نقصا في الأقنعة. والمشكلة كبيرة في إيطاليا التي تدفع الثمن الأكبر وبلغ عدد والفيات فيها خمسة آلاف شخص.

لكن تشيكيا أيضا توجه المشكلة نفسها وشددت مراقبة تصدير وتوزيع هذه المواد.

وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" مساء السبت مقالا يروي "كيف صادرت الجمهورية التشيكية آلاف الأقنعة الواقية التي أرسلتها الصين إلى إيطاليا".

وقالت الصحيفة نقلا عن معلومات كشفها "باحث تشيكي شجاع" لوكاس ليف سيرفيكا إن السلطات التشيكية وتحت غطاء عملية ضد مهربين احتفظت بالأقنعة التي صادرتها ثم وزعتها على المستشفيات.

وصادرت الشرطة التشيكية في 17 آذار/مارس 680 ألف قناع واق وأجهزة تنفس في مستودع شركة خاصة في لوفوسيتشي بشمال براغ. ووصفت العملية بأنها نجاح كبير في مكافحة تهريب هذه السلعة.

وفي تغريدة الجمعة، كتب وزير الداخلية التشيكي يان هاماتشيك "للأسف وبعد تحقيقات متقدمة تبين أن جزءا صغيرا من هذه المصادرة هي هبة صينية لإيطاليا".

وقالت وسائل الإعلام التشيكية إن هذه الهبة الصينية تمثل أكثر بقليل من مئة ألف قناع بينما أعلنت السلطات المحلية أن عدد الأقنعة التي صادرتها يبلغ 380 ألفا وتم توزيعها على المستشفيات.

وأوضح وزير الداخلية "نحاول فهم ماذا كانت تعمل هبة صينية لإيطاليا في لوفوسيتشي. نجري مشاورات مع البلدين (الصين وإيطاليا) وأؤكد أن إيطاليا لن تتكبد أي خسارة".

وأكد وزير الخارجية التشيكي توماس بيتريشيك في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التشيكية (تشي تي كا) إن "التشيكيين لم يحتجزوا هذه المعدات عمدا"، مؤكدا تصميمه على معرفة "كيف وصلت هذه المود بطريقة غير مشروعة إلى المستودع".

ولم يعلق أي مسؤول إيطالي الأحد على مقال الصحيفة الإيطالية.