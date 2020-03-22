وفاة لواء في الجيش المصري إثر إصابته بفيروس كورونا الجديد

توفّي لواء في الجيش المصري الأحد إثر إصابته بفيروس كورونا الجديد، بحسب ما أعلنت القوّات المسلّحة في بيان.

وأكّد البيان أنّ اللواء أركان حرب خالد شلتوت "وافته المنية اليوم نتيجة إصابته بفيروس كورونا خلال اشتراكه في أعمال مكافحة المرض في البلاد".

ولم يذكر الجيش في بيانه تفاصيل أخرى.

وتقوم القوّات المسلّحة منذ مطلع الشهر الجاري بعمليّات تعقيم للمؤسّسات الحكوميّة والمواصلات العامّة بما فيها خطوط السكك الحديد.

ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت سابق الأحد المصريّين إلى البقاء في المنازل، من أجل مكافحة الفيروس الذي أكّد أنّه يشكّل "خطراً جسيماً" على البلاد.

وأعلنت وزارة الصحّة مساء الأحد تسجيل 33 إصابة جديدة بالفيروس ووفاة 4 أشخاص، وبذلك تصل الحصيلة الإجماليّة إلى 327 إصابة و14 وفاة.