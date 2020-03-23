هارفي واينستين مصاب بفيروس كورونا

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن المنتج السينمائي الأمريكي السابق هارفي واينستين الذي حكم عليه بالسجن 23 عاما بعد إدانته بتهمة الاعتداء الجنسي، مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت مصادر عدة لموقع "تي أم زي" الذي يهتم بأخبار المشاهير، أن المنتج الهوليوودي النافذ سابقا البالغ من العمر 68 عاما، وأحد المساجين في سجن ويندي في شمال ولاية نيويورك ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وكانت صحيفة "نياغارا غازيت" المحلية أول من نشر المعلومة مساء الأحد. ورفض ناطق باسم واينستين التعليق لوسائل الإعلام الأميركية على النبأ.

ولم تتمكن وكالة فرانس برس من الاتصال بإدارة السجون في ولاية نيويورك للحصول على تعليق.

ونقل واينستين الأربعاء إلى سجن ويندي من سجن رايكرز آيلاند الواقع في حي كوينز في نيويورك حيث كان مسجونا منذ إدانته في 11 آذار/مارس.

وقبل نقله، كان عولج في مستشفى في مانهاتن لإصابته بأوجاع في الصدر. وذكرت صحف محلية أن حراسا في سجني رايكرز آيلاند وسينغ سينغ شخصت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد الأسبوع الماضي.

وقد دين واينستين في نيويورك بتهمة الاعتداء الجنسي والاغتصاب، ولا يزال يواجه اتهامات بارتكاب اعتداءات جنسية أمام القضاء في ولاية كاليفورنيا.

وتتهم نحو 90 امرأة المنتج الحائز الكثير من جوائز أوسكار، بالتحرش وبانتهاكات جنسية من بينهن أنجلينا جولي وسلمى حايك وغوينيث بالترو وآشلي جاد.