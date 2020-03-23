أبرز التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم

ارتفعت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" لى 14396 حالة وفاة على الأقل حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بحسب حصيلة رسمية حتى الساعة 19,00 ت غ من يوم الأحد. وتم تشخيص أكثر من 324290 إصابة بالفيروس في 171 بلدا ومنطقة منذ أول ظهور للوباء.

إلا أن هذه الحالات التي تم تشخيصها لا تعكس إلا جزءا من الرقم الفعلي للإصابات، إذ أن دولا عدة لا تجري فحص الإصابة بفيروس كوفيد-19 إلا للحالات التي تتطلّب دخول المستشفى.

هذا وسجل يوم السبت 1671 وفاة جديدة بالفيروس و32869 إصابة جديدة حول العالم.

إيطاليا

تصدّرت إيطاليا قائمة الدول الأكثر تسجيلا للوفيات في الساعات الأربع والعشرين الماضية مع 651 حالة وفاة، تليها إسبانيا مع 394 حالة، ومن ثم إيران التي سجّلت 129 حالة وفاة.

وفي إيطاليا التي سجّلت أول حالة وفاة بالفيروس أواخر شباط/فبراير بلغ عدد الوفيات 5476 حالة والإصابات 59138. وأعلنت السلطات الإيطالية الأحد عن تسجيل 651 وفاة جديدة و5560 إصابة جديدة، بالإضافة إلى 7024 شخصا حالة شفاء من الفيروس.

السعودية

قرّر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز فرض حظر للتجول في المملكة لمدة 11 ساعة من السابعة مساء ولمدة ثلاثة أسابيع، غداة تسجيل السعودية أكثر من 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في أمر ملكي نشرته وكالة الأنباء الرسمية أنّ الملك قرّر "منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ابتداءً من السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً لمدة 21 يوماً من مساء الاثنين". وستقوم وزارة الداخلية "باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول". ويستثنى من القرار "منسوبو القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية، والعاملين في القطاعات الصحية والخدمية الحساسة"وغيرهم.

وسجّلت المملكة الاحد 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين في السعودية إلى أكثر من 500. واتّخذت السعودية عدة إجراءات للحد من انتشار الفيروس، بينها وقف رحلات جوية وتعليق المواصلات العامة واغلاق المساجد.

كندا

اعلنت كندا رسميا بأنها لن ترسل رياضييها للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة في طوكيو من 24 تموز/يوليو الى التاسع من اب/اغسطس المقبل بسبب فيروس كورونا المستجد. واصدرت اللجنة الاولمبية الكندية بيانا أكدت فيه "بان اللجنتين الاولمبية والبارالمبية وبمساندة من قبل رياضييها، منظماتها الرياضية وحكومة كندا، اتخذت القرار الصعب بعدم ارسال فرقها للمشاركة في الالعاب الاولمبية والالعاب البارالمبية في صيف عام 2020".

نيوزلندا

ستفرض نيوزيلندا إجراءات عزل تام لمدة أربعة أسابيع للحد من انتشار فيروس كورونا، وفق ما أعلنت رئيسة الوزراء جاسيندا ارديرن الإثنين. وقالت أرديرن إن الدولة الواقعة في جنوب المحيط الهادي سجلت عددا منخفضا نسبيا من الإصابات مع 102 حالة دون أي وفاة بين المواطنين البالغ عددهم قرابة خمسة ملايين. لكنها قالت إن البيانات الأخيرة أظهرت أن وباء كوفيد-19 الناجم عن الفيروس، بات ينتقل الآن بين النيوزيلنديين وليس فقط عبر الوافدين من الخارج، ما يعني ضرورة اتخاذ تدابير مشددة. وحذرت من أن عدد الاصابات يمكن أن يتضاعف كل خمسة أيام. وقالت للصحافيين "إذا حصل هذا الوضع من دون السيطرة عليه، سيغرق نظامنا الصحي وسيموت عشرات آلاف النيوزيلنديين".

وقالت ارديرن إن نيوزيلندا ستعلن في الساعات ال48 المقبلة الدرجة الرابعة من الإنذار المتعلق بكوفيد-19. ويعني ذلك إغلاق المدارس والأعمال غير الضرورية وستصدر أوامر إلى النيوزيلنديين بملازمة منازلهم للأسابيع الأربعة المقبلة. ويمنح ذلك الحكومة صلاحيات واسعة وتعبئة الجيش للمساعدة في تنفيذ أوامر العزل. وأقرت ارديرن بأن التدابير يمكن أن تتسبب ببلبلة اقتصادية واجتماعية واسعة لكنها ردت بالقول إن ذلك "ينقذ الأرواح". وحضت النيوزيلندنيين على تطبيق قواعد العزل الذاتي ودعم بعضهم البعض. وقالت "رجاء تحلوا بالقوة واللطافة".

الصين

وفي الصين القارية التي اكتشفت فيها أول إصابة بالفيروس أواخر كانون الأول/ديسمبر، بلغ عدد الإصابات 81054 حالة وتم تسجيل 46 إصابة جديدة بين يومي السبت والأحد، فيما بلغت حصيلة الوفيات 3261 حالة من بينها ست وفيات جديدة، بينما شفي 72244 من الفيروس. كما أعلنت الصين الإثنين أنّها لم تُسجّل أيّ إصابة "محلّية" بفيروس كورونا المستجدّ، لكنّ السلطات الصحية قالت في المقابل إنّها سجّلت 39 حالة "مستوردة".

ومن بين الحالات الجديدة الـ 39 التي أُبلغ عنها الإثنين، توجد عشر حالات في شنغهاي وعشر حالات أخرى في بكين. وبحسب الأرقام الرسمية، سُجّلت أيضاً تسع وفيّات جرّاء الفيروس، جميعها في مدينة ووهان بؤرة كورونا.

وتحاول الصين التي ظهر فيها الفيروس في كانون الأول/ديسمبر، بشكل رئيسي تفادي عودة وباء كوفيد-19 إلى أراضيها عبر الخارج. ويُفرض على كلّ وافد إلى الصين من أيّ بلد، حجراً صحياً لمدة 14 يوماً.

وبدأت الحياة تعود تدريجا إلى طبيعتها في مقاطعة هوباي ومدينة ووهان.

وباشرت الصين المرحلة الأولى من التجارب السريرية على لقاح لفيروس كورونا المستجد، فيما يتسابق علماء العالم على العثور على طريقة للتغلب على الفيروس القاتل

إسبانيا

وفي إسبانيا بلغت حصيلة الوفيات 1720 حالة من أصل 28572 إصابة.

إيران

بلغت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد 1685 حالة في إيران بينما ارتفعت أعداد المصابين إلى 21638.

فرنسا

سجّلت فرنسا 674 وفاة منها 112 وفاة سجّلت في الساعات الأربع والعشرين الماضية وبلغت حصيلة الإصابات 16018، وأعلنت وزيرة الدولة الفرنسيّة للتحوّل الإيكولوجي إيمانويل وارغون الأحد أنه تم تشخيص إصابتها بكورونا، لتصبح ثالث عضو في الحكومة الفرنسية يصاب بالفيروس المستجد.

وكتبت الوزيرة على تويتر "تم اليوم تشخيص إصابتي بكوفيد-19. حتى الان ليست لديّ سوى أعراض حميدة". وأضافت "أنا أطبّق القاعدة: أبقى في منزلي كي أرتاح وأحمي الآخرين".

ووارغون ثالث عضو بالحكومة مصاب بالفيروس بعد وزير الثقافة فرنك ريستر ووزيرة الدولة الاخرى المكلفة أيضا التحول الايكولوجي برون بوارسون.

وتبنى البرلمان الفرنسي الأحد مشروع قانون يتيح فرض "حال الطوارئ الصحية" لشهرين من أجل مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد. ومساء الأحد بلغت حصيلة المصابين بالفيروس الذين أدخلوا المستشفى في فرنسا 7240 شخصا.

وتفرض حال الطوارئ الصحية قيودا على الحريات العامة ستطبّق لمدة شهرين "اعتبارا من دخول القانون حيّز التنفيذ"، أي نشره في الجريدة الرسمية، وهو ما سيحصل سريعا.

الولايات المتحدة

سجلت الولايات المتحدة 390 وفاة و31057 إصابة بفيروس كورونا المستجد وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد بإنشاء مستشفيات ميدانية على نحو عاجل، تّتسع لأربعة آلاف سرير، في الولايات الأمريكية الأكثر تضررا من الفيروس.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إنه "أمر" وكالة إدارة الطوارئ الأمريكية بإنشاء مستشفيات فدرالية مخصصة لحالات الطوارئ بسعة ألف سرير في ولاية نيويورك وألفَي سرير في كاليفورنيا وألف سرير في ولاية واشنطن.

وفي وقت سابق، استبعد ترامب فرض اجراءات عزل تام على أراضي كل البلاد في الوقت الراهن، في وقت أعلنت بنسلفانيا ونيفادا وقف كل الأنشطة غير الأساسية لتحذو بذلك حذو كاليفورنيا ونيويورك ونيوجيرسي وإيلينوي.

وبالتالي باتت أكبر ثلاث مدن في الولايات المتحدة، نيويورك ولوس انجلس وشيكاغو متوقفة عن الأنشطة حيث عزل حوالى مئة مليون شخص أنفسهم في منازلهم.

وقال حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو "نحن في الحجر الصحي"، مؤكدا أنه "الإجراء الأكثر تشددا الذي يمكن أن نتخذه".

جمهوريّة التشيك

سجّلت جمهوريّة التشيك الأحد أوّل وفاة على أراضيها جرّاء فيروس كورونا المستجدّ، بحسب ما أعلن وزير الصحّة آدم فوجتيك. وقال فوجتيك في تغريدة "توفّي أوّل مريض بفيروس كورونا المستجدّ في جمهوريّة التشيك". وأضاف "الرجل البالغ من العمر 95 عاماً دخل المستشفى في 18 آذار/مارس عندما جاءت نتيجة اختباره إيجابيّة. كما أنّه كان يعاني مشاكل صحية أخرى".

وسجّلت جمهوريّة التشيك، وهي دولة عضو في الاتّحاد الأوروبي يبلغ عدد سكّانها 10,7 مليون، حتّى الآن 1120 إصابة مؤكّدة بفيروس كوفيد-19، من بينها 6 تمّ علاجها.

وأغلقت الحكومة التشيكية حدود البلاد وكذلك المدارس والمقاهي والمسارح ودور السينما وأماكن التجمعات العامة الأخرى، وحظرت على السكان مغادرة منازلهم دون تغطية أنوفهم وأفواههم من أجل وقف انتشار الفيروس

الإكوادور

سجّلت الإكوادور الأحد أعلى زيادة يوميّة في أعداد الوفيّات والإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجدّ، بحسب ما أعلنت السلطات، حيث بلغ إجمالي عدد الوفيّات 14 والمصابين 789. وارتفع عدد الوفيّات من 7 مساء السبت، إلى 14 صباح الأحد، بينما ارتفعت الإصابات من 532 إلى 789، وفقاً لخدمة إدارة المخاطر والطوارئ الوطنيّة في البلاد.

وباتت الإكوادور ثاني بلد في عدد الوفيات في أمريكا اللاتينيّة بعد البرازيل التي سجّلت 18 وفاة.

وعلى غرار دول أخرى في أمريكا اللاتينيّة، فرضت الإكوادور حظر تجوّل وأغلقت الحدود وعلّقت الصفوف وحظّرت جميع الرحلات الجوّية.

المغرب

نشر المغرب الأحد وحدات مدرّعة من الجيش من أجل فرض احترام حالة الطوارئ الصحية التي اتّخذتها السلطات وتَحدّتها مجموعات من المواطنين الذين خرجوا إلى الشارع ليل السبت والأحد للدعاء والتضرع.

وهتف مواطنون تجمّعوا في طنجة وفاس وتطوان (شمال) "الله أكبر، وهو الوحيد القادر على مساعدتنا"، وتحدّث بعضهم عن أنّ فيروس كورونا المستجدّ "ابتلاء إلهي"، وفق ما أظهرت صور وتسجيلات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وُصف بعضها بأنّه احتجاج على السلطات.

ونقلت وسائل إعلام مغربيّة عدّة هذه الصور مع دعوات إلى "اتخاذ تدابير ضد هذه الظلامية".

وأعلن الأمن الوطني المغربي مساء الأحد عبر حسابه في تويتر "إيداع شخصين تحت تدبير الحراسة النظرية بمدينة طنجة، للاشتباه في تورطهما في التحريض على التجمهر والعصيان وتعريض سلامة الأشخاص للخطر وخرق إجراءات الطوارئ الصحية المعتمدة لمنع انتشار وباء كورونا المستجد".

واتخذ المغرب، على غرار دول أخرى في المنطقة، قرارا بإغلاق المساجد. وقالت السلطات الدينية للمواطنين "صلوا في بيوتكم".

وأعلنت المملكة منذ مساء السبت "حالة طوارئ صحية" ونشرت قوات الأمن لمراقبة تطبيق التدابير. وعلاوة على الحجر العام، أضيفت قيود على تحركات وسائل النقل المشترك والتنقلات بين المدن.

وبلغ عدد الاصابات المعلنة بكوفيد-19 في المغرب 115 الأحد، علاوة على أربع وفيات وثلاثة أشخاص تعافوا.

الإمارات المتحدة

قرّرت الإمارات إغلاق مراكز التسوق التجارية وبينها المراكز الشهيرة في دبي لمدة اسبوعين في محاولة للحد من انتشار الفيروس بعدما تسبب بوفاة شخصين في الدولة الخليجية الثرية.

وقالت وزارة الصحة والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات في بيان مشترك في ساعة مبكرة الإثنين ان السلطات قرّرت "إغلاق كافة المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك والخضار واللحوم". واستثنت من قرارها "الجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت" والصيدليات. ويسري القرار لمدة أسبوعين "قابلة للمراجعة والتقييم على أن يكون سارياً بعد 48 ساعة"، اي ابتداء من يوم الثلاثاء.

كما تقرر تقيد المطاعم بعدم استقبال الزبائن والاكتفاء فقط بخدمة تسليم الطلبات والتوصيل المنزلي. وكانت السلطات الإماراتية سجّلت في الاسابيع الماضية 153 إصابة بالفيروس، تماثل 38 منها للشفاء، بينما توفي شخصان.

واتخذت السلطات إجراءات احترازية بينها وقف الرحلات الجوية وتعليق التعليم في المدارس خشية انتشار الفيروس الذي تسبّب بوفاة آلاف حول العالم.

وكانت الإمارات قد قررت السبت إغلاق شواطئها غداة تردّد مئات السكان عليها، رغم الدعوات إلى تفادي الاختلاط الاجتماعي للحدّ من انتشار الفيروس. ولم تأمر سلطات الإمارات سكّانها بالبقاء في منازلهم، على غرار مدن في دول مجاورة، لكنّها نصحت المقيمين فيها رغم ذلك بعدم الخروج أو الاختلاط، وألزمت موظفين حكوميين العمل من بعد.

أولى حالات وفاة جراء الفيروس في دول آخرى

سجّلت كل من رومانيا وكوسوفو وكولومبيا وأفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والتشيلي وقبرص وغانا أول حالة وفاة على أراضيها.

في المقابل أُعلن في قطاع غزة وفي تيمور الشرقية وأوغندا وإريتريا وموزمبيق عن تسجيل أولى الإصابات.

وحتى الساعة 19,00 ت غ من يوم الأحد بلغت حصيلة الإصابات في أوروبا 163411 والوفيات 8692 حالة، وفي آسيا 96749 إصابة و3482 وفاة.

الإصابات والوفيات على المستوى القاري

في الولايات المتحدة وكندا بلغت حصيلة الإصابات 32387 والوفيات 409. في الشرق الأوسط بلغ عدد الإصابات 24975 والوفيات 1714. أما في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي فبلغت حصيلة الإصابات 4001 والوفيات 49، وفي أوقيانيا بلغت حصيلة الإصابات 1417 والوفيات سبع، وفي إفريقيا بلغت حصيلة الإصابات 1351 والوفيات 43.