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لبنان سيتوقف عن تسديد كافة مستحقات سندات اليوروبوند بالعملات الأجنبية

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بقلم:  Euronews
لبنان سيتوقف عن تسديد كافة مستحقات سندات اليوروبوند بالعملات الأجنبية
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قالت وزارة المالية اللبنانية الاثنين في بيان إن بيروت سيتوقف عن دفع جميع مستحقات سندات اليوروبوند بالعملات الأجنبية مع انطلاق خطة الحكومة التي تهدف الى إعادة الاستقرار الى الاقتصاد اللبناني وإنعاشه في ظلّ عدم الاستقرار السائد في العالم.

وورد في بيان الوزارة "أعلن لبنان في السابع من مارس/آذار، عن قراره بتعليق دفع سنداته البالغة قيمتها 1.2 مليار دولار أمريكي والمستحقة في 9 مارس/آذار 2020 بفائدة 6.375 في المئة من أجل حماية الاحتياطي من العملات الأجنبية. وتعزيزًا لهذا الهدف، ونظراً للضغوط المتزايدة على الولوج إلى العملات الأجنبية، قررت الحكومة التوقف عن دفع جميع سندات اليوروبوند المستحقة بالدولار".

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