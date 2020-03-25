كورونا يقتل العشرات من كهنة الكنيسة في إيطاليا

توفي 67 كاهناً إيطالياً إثر إصابتهم بوباء كوفيد-19 منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد في ايطاليا بحسب حصيلة أوردتها صحيفة مجلس الأساقفة الإيطاليين ( أفينيري) الأربعاء.

ونشرت الصحيفة أسماء الكهنة وغالبيتهم متقدمون بالسن وفي بعض الأحيان نشرت صورهم وكانت تحدثت الثلاثاء عن 50 وفاة.

وأحدث حالتي وفاة أبلغت عنهما أبرشيتا كريمونا (جنوب شرق ميلانو في لومبارديا) ولاسبيزيا (المدينة الساحلية في جنوب جنوى).

وكتبت الصحيفة أن "الكهنة يمرضون ويموتون مثل الآخرين، وربما أكثر من الآخرين".

قبل أسبوعين طلب البابا فرنسيس من الكهنة التحلي "بالشجاعة للخروج والذهاب لرؤية" المرضى. وجاء هذا الطلب في 10 آذار/مارس في وقت طلبت الحكومة الايطالية من المواطنين الحد من تنقلاتهم وتجنب التواصل مع مرضى كورونا المستجد.

أ ب

وتوفي 22 كاهناً بينهم أسقف في أبرشية بيرغامو (لومبارديا) المدينة التي تسجل أعلى عدد حالات في إيطاليا. وكانت أعمارهم تراوح بين 59 و 91 عاماً.

وتوفي ثلاثة كهنة تراوحت أعمارهم بين 79 و 86 عاماً في بريشيا (لومبارديا) البؤرة الأخرى للمرض.

وأبلغت أبرشية ميلانو (لومبارديا) عن ست وفيات وكذلك فعلت بارما في إيميليا رومانيا. وسجلت حصيلة مماثلة في كريمونا حيث توفي كاهن يبلغ من العمر 104 سنوات.

أصغر كاهن توفي بالوباء هو أليساندرو برينيوني (45 عاما) وهو الأول أيضاً في جنوب إيطاليا في أبرشية ساليرنو (كامبانيا، جنوب نابولي).

وأشارت الصحيفة إلى إصابة عشرات الكهنة الآخرين بعضهم في حالة خطرة.

وحصيلة 67 كاهناً لا تشمل الراهبات والرهبان أو المبشرين. ونشرت الصحيفة أسماء سبعة من هذه المجموعة توفوا بسبب الوباء.