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العالم

رواد فضاء ومشاهير يقاسمون العالم كيفية العيش في الحجر

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بقلم:  Sami Fradi
رائد الفضاء سكوت كيلي قمرة تحاكي المركبة سويوز في روسيا - 2015
رائد الفضاء سكوت كيلي قمرة تحاكي المركبة سويوز في روسيا - 2015   -   حقوق النشر  بيل انغالس/أ ب
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يقاسم رواد من وكالتي الفضاء الأوروبية والأمريكية، ومشاهير من عالمي السينما والغناء عبر التلفزيون معرفتهم، بشأن كيفية العيش في حيوية داخل فضاء صغير طيلة أشهر، وذلك في وقت يخضع مليار ونصف المليار نسمة في العالم إلى الحجر المنزلي، في بلدانهم التي تعمل على مكافحة فيروس كوفيد-19 (كورونا).

وسيجتمع رواد الفضاء والمشاهير اليوم خلال بث تلفزيوني مباشر عبر الانترنت، تشارك فيه شخصيات من الرواد مثل تيم بيكي والكسندر غيرست وسامنتا كريستوفوريستي، ومن عالم التلفزيون والتمثيل كاييم بياليك واليسون بيل، ومن عالم الغناء أوليفيا نيوتن.

وينظر للرواد على أنهم يتصفون بالحكمة وأنهم محل مشورة، عندما يتعلق الأمر بالعيش في فضاءات معزولة لوقت طويل، في وقت جرب مشاركون في الحدث العيش ستة أشهر على الأقل في مدار الأرض، على متن مركبات فضائية.

وسيتم بث رؤى المشاركين انطلاقا من موقع "سبيس كونيكت آس" ومنصات يورونيوز على يوتيوب، من الرابعة عصر اليوم الخميس إلى غاية التاسعة مساء بتوقيت أوروبا الوسطى. وسيقدم الرواد نصائحهم المتعلقة بالعمل ضمن الفريق الواحد، والتشجيع المتبادل والتضامن في مواجهة المحن.

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