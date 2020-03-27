وباء كورونا: الولايات المتحدة بؤرة الفيروس الجديدة.. آخر المستجدات لحظة بلحظة

يستمر وباء كوفيد-19 بحصد الأرواح وتسجيل إصابات جديدة حول العالم وتغيير خريطة البؤر الأكبر من يوم ليوم.

فقد أودى فيروس كورونا حتى اللحظة بحياة نحو 24,093 شخصاً حول العالم، في حين بلغ عدد الإصابات 532,926 حتى السادسةوالنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. .

وبلغ عدد الحالات التي شفيت 124,387 في حين عدد الحالات النشطة يبلغ 384,446 من ضمنها 19,655 حالة حرجة.

وتسجل الولايات المتحدة حاليا أسرع وتيرة لانتشار المرض مع تجاوزها لعدد حالات الإصابة في الصين، كما حصل مع إيطاليا التي تجاوزت عدد حالات الوفاة التي سجلتها الصين.

لكن عدد الإصابات المؤكدة رسمياً لا يعكس بالضرورة العدد الفعلي للإصابات، حيث إنّ العديد من الدول لا

تختبر إلا من تستدعي حالتهم النقل إلى المستشفى.

الصين

أعلنت الصين الجمعة تسجيل 55 إصابة بوباء كوفيد 19 بينها 54 "مستوردة" من الخارج، في وقت تستعد فيه البلاد إلى إغلاق حدودها موقتاً وخفض عدد رحلاتها الدولية بشكل كبير.

وللمرة الأولى منذ ثلاثة أيام، سجلت حالة إصابة محلية في شرق البلاد، بحسب الحصيلة الرسمية.

وسجلت خمس وفيات في مقاطعة هوباي التي ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى، ووضعت تحت الحجر منذ كانون الثاني/يناير. وبدأ تخفيف القيود تدريجياً في هذه المقاطعة منذ الأربعاء.

الولايات المتحدة

أحصت الولايات المتحدة الخميس عدد إصابات بكورونا المستجدّ أكثر من أيّ دولة أخرى في العالم، متجاوزةً الصين وإيطاليا، في وقت يواصل الفيروس التأثير بشكل خطير على الاقتصاد العالمي.

وسجّلت جامعة جونز هوبكنز الخميس أكثر من 83 ألف إصابة بالفيروس في الولايات المتحدة. فيما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنّ هناك ما لا يقلّ عن 81,321 شخصاً في الولايات المتحدة كانت نتيجة اختباراتهم إيجابيّة لناحية الإصابة بكورونا.

اتصالات صينية أمريكية

أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ الجمعة خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأميركي دونالد ترامب أنه على بلديهما، رغم خصومتهما،"الاتحاد لمكافحة" وباء كوفيد 19، وفق الإعلام الرسمي الصيني.

ويشكل هذا الإعلان بادرة تهدئة بعد أيام من تبادل الاتهامات بين واشنطن وبكين حول المسألة. وأكد شي أيضاً وفق قناة "سي سي تي في" العامة أن "الصين مستعدة لمواصلة تبادل المعلومات والخبرات مع الولايات المتحدة بدون تحفظ".

مبادرة فرنسية أمريكية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليل الخميس الجمعة أنّه يُعدّ مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ودول أخرى "مبادرةً جديدة مهمّة" لمواجهة الفيروس.

وكتب ماكرون على تويتر إثر محادثة هاتفيّة مع نظيره الأميركي "نقاش جيّد جدّاً مع دونالد ترامب". وأضاف "نُحضّر مع دول أخرى مبادرةً جديدة مهمّة" في مواجهة أزمة كوفيد-19.

من جهته، قال البيت الأبيض إنّ الزعيمين اتّفقا على "أهمية التعاون الوثيق من خلال مجموعة السبع ومجموعة العشرين" وكذلك بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي "لمساعدة المنظمات المتعددة الأطراف، خصوصاً منظّمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي

والبنك الدولي، على إنهاء الوباء سريعاً وتقليل أثره الاقتصادي".

قادة أوروبا يمهلون المجموعة أسبوعين لوضع خطة اقتصادية

قرّر قادة الاتّحاد الأوروبي الخميس منح وزراء المال في منطقة اليورو 15 يوماً لإيجاد خطّة مشتركة لمواجهة التداعيات الاقتصاديّة لأزمة فيروس كورونا المستجدّ، بحسب ما قالت مصادر أوروبية.

وبعد مناقشات استمرّت أكثر من ستّ ساعات عبر الفيديو، توصّل رؤساء دول وحكومات الاتّحاد الأوروبي إلى اتّفاق على مشروع إعلان مشترك لمعالجة الأزمة التي يُسبّبها الفيروس، بحسب المصادر نفسها.

وقال القادة الأوروبيون في بيان بعد المحادثات "ندعو مجموعة اليورو إلى تقديم مقترحات لنا في غضون أسبوعين".

وأضافوا "يجب أن تأخذ هذه الاقتراحات في الاعتبار الطبيعة غير المسبوقة لصدمة كوفيد-19 التي تؤثر على جميع بلداننا. وسيتمّ تعزيز استجابتنا بحسب الضرورة، مع اتّخاذ مزيدٍ من الإجراءات في ضوء التطوّرات من أجل مواجهة شاملة".

أول وفاة في فنزويلا

أعلنت فنزويلا الخميس تسجيل أوّل وفاة بفيروس كورونا المستجدّ على أراضيها، مشيرة إلى أنّ المتوفى رجل يبلغ 47 عامًا عانى مرضا في الرئتين..

وبعد إدخاله مستشفى خاص، كشف اختبار قبل ثلاثة أيام أنّه كان مصابا بكوفيد-19، وفق ما قالت نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز خلال كلمة متلفزة.

وأضافت أنّه حتّى الآن، تمّ تشخيص 107 إصابات بالفيروس في فنزويلا.

وأمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في وقت سابق بفرض إجراءات الحجر الصحّي في

سائر أنحاء البلاد.

إسرائيل

وتيرة الإصابات ترتفع بشكل لافت في إسرائيل حيث سجلت حتى الآن نحو3035 إصابة بزيادة 342 إصابة خلال 24 ساعة، في حين وصل عدد الوفيات إلى 10.

الإمارات

بدأت وزارتا الصحة والداخلية في الإمارات تنفيذ "برنامج التعقيم الوطني" لإجراء تعقيم كامل لكافة المرافق والنقل العام وخدمة المترو.

وتستمر العملية خلال فترة عطلة نهاية الأسبوع، حيث بدأت الساعة الثامنة مساء الخميس الموافق 26 آذار/مارس وتستمر حتى الساعة السادسة صباح الأحد الموافق 29 آذار/مارس 2020.

وسيتم خلال هذه الفترة تقييد الحركة المرورية وحركة الجمهور وإيقاف وسائل النقل العامة وخدمة المترو.

الخطوط التركية تعلق رحلاتها إلى نيويورك

قالت الخطوط الجوية التركية إنها ستعلق رحلاتها مؤقتًا إلى نيويورك، أكثر المناطق تضررًا في الولايات المتحدة من تفشي فيروس كورونا.

وقال بلال إيكسي، رئيس الناقل الوطني التركي، على تويتر في وقت مبكر من يوم الجمعة إن الرحلات إلى نيويورك سيتم تعليقها اعتبارًا من منتصف الليل حتى 17 أبريل.

يذكر أن الخطوط التركية انت قدأوقفت معظم الرحلات الدولية، إلا أن نيويورك بقيت ضمن الوجهات المتاحة حتى اللحظة.

حالياً ستستمر الرحلات المتجهة إلى شيكاغو وواشنطن وهونغ كونغ وموسكو وأديس أبابا، فقط.

روسيا

تغلق روسيا اعتباراً من السبت كافة المقاهي والمطاعم في البلد في إطار تدابير الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، كما أعلن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين الجمعة.

وأمر ميشوستين في وثيقة نشرت على الموقع الالكتروني الرسمي للحكومة على الإنترنت "تعلق السلطات التنفيذية في أقاليم الاتحاد الروسي اعتباراً من 28 آذار/مارس وحتى 5 نيسان/ابريل 2020 النشاطات في المطاعم، باستثناء التبادل التجاري عن بعد".

حنوب أفريقيا تسجا حالات الوفاة الأولى

أعلنت جنوب أفريقيا عن أول حالتي وفاة بسبب فيروس كورونا حيث ارتفع عدد الإصابات في البلاد إلى أكثر من 1000.

ويقول وزير الصحة في بيان إن الوفيات حدثت في مقاطعة كيب الغربية.

جنوب أفريقيا لديها أكبر عدد من الحالات في أفريقيا، ودخلت في منتصف الليل حالة إغلاق لمدة ثلاثة أسابيع. وينتشر الجيش في الشوارع لتطبيق الإجراءات التي تتضمن حظر بيع الكحول. وتتزايد المخاوف بشأن إمدادات المياه في البلدات المزدحمة وذات الدخل المنخفض.