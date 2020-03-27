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بلجيكا

بلجيكا تسجل حالة نادرة لإصابة حيوان بفيروس كورونا

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بقلم:  يورونيوز
بلجيكا تسجل حالة نادرة لإصابة حيوان بفيروس كورونا
حقوق النشر  STEW MILNE/AP2007
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ذكرت السلطات الصحية في بلجيكا الجمعة أن هرا أصيب بفيروس كورونا المستجد بعدما انتقلت إليه العدوى من مالكه المريض، مستبعدة أن ينتقل المرض من الحيوان إلى الإنسان.

وحالات إصابة الحيوانات المنزلية بعدوى هذا الفيروس قليلة. في هونغ كونغ سجلت السلطات حالتين في الأسابيع الأخيرة طالتا كلبين "شخصت إصابتهما بمرض كوفيد-19" خلال حملة فحوصات شملت 17 كلبا وثمانية هررة تعيش مع أشخاص يحملون الفيروس.

في بلجيكا كشف باحثون في كلية الطب البيطري في لييج (شرق) هذه الإصابة "المثبتة" لهر على ما ذكرت السلطات الصحية خلال مؤتمرها الصحي اليومي.

وأوضح الطبيب إمانويل أندريه الناطق باسم السلطات بشأن هذه الجائحة أنها "حالة معزولة قد تسجل بعد تواصل على مسافة قريبة بين الحيوان والشخص المصاب". وشدد الطبيب على أن الفيروس ينتقل من الإنسان إلى الحيوان "لكن ما من سبب يدفع إلى الظن أن الحيوانات يمكن أن تكون ناقلة للعدوى في مجتمعنا"، ليلتقي بذلك مع تحاليل علمية أجريت عبر العالم حول هذه المسألة.

وقالت الوكالة الفدرالية البلجيكية للسلسة الغذائية في بيان إن "الكلبين في هونغ كونغ لم تظهر عليهما أي عوارض" في حين أن الهر في بلجيكا "عانى صعوبات في التنفس". وأكدت هذه الهيئة العامة أيضا "حتى الآن ما من مؤشر إلى أن الحيوان المنزلي قادر على نقل الفيروس إلى الإنسان أو إلى حيوانات أخرى".

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