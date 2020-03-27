شاهد: من وحي كورونا.. خباز ألماني يعد كعكا على شكل ورق المراحيض النادر في الأسواق

لأجل المزاح لاغير، أعد الخباز الألماني تيم كورتيم من دورتموند مرطبات على شكل ورق المراحيض، وقد زين محيط الكعكة الرخامية بالقشدة، ثم لفها بعجينة السكر. ووجد تيم الطريقة التي تسر زبائنه بإعداد مرطبات وفق الشكل المحبوب أكثر من غيره في البلاد، وهو ورق المراحيض، في وقت أصبح فيه هذا الورق الحقيقي صعب المنال في المحلات التجارية، بسبب هلع وتهافت الناس على هذه السلعة، منذ إعلان الحجر المنزلي في عديد بلدان العالم التي تحارب وباء كوفيد-19. وبسبب ندرة هذه البضاعة يتندر تيم مع زبائنه، وقد أعد 8 كعكات ونشر إعلانا خاصا بها على الانترنت. وبحسب الوكالة الألمانية للانباء، فإن الخباز أعد 200 قطعة من نموذجه المبتكر، ما مكنه من تشغيل عشرات العاملين معه.