شاهد: الأمارات تعقم مدنها وتغرم مخالفي تعليمات الوقاية من فيروس كورونا

تستمر أعمال برنامج التعقيم الوطنى للطرق والمرافق في دولة الإمارات وفقاً لوزارة الصحة الامارتية ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية.

ويشمل البرنامج كافة المرافق والنقل العام وخدمات المترو.

وبدأت عمليات التعقيم الساعة الثامنة مساء يوم الخميس 26 آذار/ مارس وتستمر حتى الساعة السادسة صباح يوم الأحد 28 آذار/ مارس المقبل، فى إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وتم فرض حظر تجول، وطلب من السكان عدم الخروج من منازلهم إلى في حالات الضرورة القصوى لتأمين المواد الغذائية الضرورية أو لأسباب طبية.

وفرضت الدولة مخالفات وغرامات متعددة الفئات على المخالفين، حيث أصدر النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي، قراراً بشأن تطبيق بشأن لائحة ضبط المخالفات للتدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب القرار فالقائمة تشمل 14 مخالفة وحزمة من العقوبات المترتبة عليها، تتضمن غرامات تتراوح ما بين 500 إلى 50 ألف درهم (نحو 136 دولاراً إلى 13600 دولاراً)، بالإضافة الى عقوبات إدارية تصل حد الاغلاق الإداري، كذلك مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة، وصولاً إلى إحالة المخالف إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث عند ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة.

كما نقلت صحيفة الإمارات اليوم قرار مجلس إدارة مدارس الإمارات الوطنية إعفاء أولياء أمور الطلبة الملتحقين بجميع مدارسها في الدولة من سداد رسوم المواصلات والتغذية طوال فترة التعليم عن بعد.

و يتيح القرار لكل من دفع تلك الرسوم استردادها أو إضافتها إلى حسابه مع المدرسة بهدف الاستفادة منها لاحقاً.