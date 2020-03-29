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إيطاليا

كريستيانو رونالدو ولاعبو يوفنتوس يوافقون على تجميد رواتبهم بقيمة 90 مليون يورو بسبب أزمة كورونا

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بقلم:  يورونيوز
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Virus Outbreak Juventus
Virus Outbreak Juventus   -   حقوق النشر  Martin Meissner/AP28/03/2020
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وافق كريستيانو رونالدو ولاعبو فريق يوفنتوس والمدرب موريسيو ساري على تخفيض مرتباتهم بتسعين مليون يورو يوم السبت لمساعدة الفريق خلال أزمة فيروس كورونا التي أنهكت إيطاليا واحتلت الأولى عالميا في عدد الوفيات وعشرات آلاف المصابين.

وقال النادي ان هذا المبلغ يعادل مرتب أربعة أشهر أو ثلث مرتب اللاعبين .

وتعد هذه أول اتفاقية في الدوري الإيطالي منذ إيقاف منافسات الدوري قبل ثلاثة أسابيع ما يعني أن رونالدو صاحب أعلى أجر في الدوري الإيطالي سيدفع مبلغ عشرة ملايين يورو .

قائد فريق يوفنتوس جورجيو تشيليني الحاصل على شهادة جامعية في الاقتصاد قاد المفاوضات مع النادي واللاعبين .

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