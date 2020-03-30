تعرف على الدولة العربية الأعلى في معدلات الوفاة جراء فيروس كورونا

شهدت العراق حتى الآن أعلى عدد وفيات جراء فيروس كورونا المستجد في الوطن العربي برصيد 42 حالة وفاة بينما يتواجد العدد الأكبر من مصابي الفيروس عربياً في السعودية برصيد 1299 حالة.
وجاءت مصر ثانية بعد العراق من حيث الوفيات بـ40 وفاة (609 إصابة) ثم الجزائر ثالثة بـ37 وفاة (511 إصابة).
وعلى الرغم من العدد الكبير من المصابين في السعودية، إلا أن المملكة لم تسجل سوى ثمان حالات وفاة حتى الآن بحسب الأرقام الرسمية.
ولم تشهد كل من سلطنة عُمان (167 إصابة) وليبيا (8 إصابات) أي وفيات مُسجلة جراء الفيروس حتى الآن كذلك جاءت السودان أقل عدداً من حيث الإصابات المسجلة عربياً برصيد ست إصابات.
ونقدم لكم ترتيب الدول العربية من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس طبقاً للإحصاءات الرسمية لكل دولة عربية:
- العراق (42 وفاة - 547 إصابة)
- مصر (40 وفاة - 609 إصابة)
- الجزائر (31 وفاة - 511 إصابة)
- المغرب (27 وفاة - 516 إصابة)
- لبنان (10 وفيات - 483 إصابة)
- السعودية (8 وفيات - 1299 إصابة)
- تونس (8 وفيات - 312 إصابة)
البحرين (4 وفيات - 515 إصابات)
الإمارات (3 وفيات - 570 إصابة)
الأردن (حالتان وفاة - 259 إصابة)
قطر (حالة وفاة - 634 إصابة)
الأراضي الفلسطينية (حالة وفاة - 115 إصابة)
سوريا (حالة وفاة - 9 إصابات)
السودان (حالة وفاة - 6 إصابات)
الكويت (لا وفيات - 255 إصابة)
عُمان (لا وفيات - 167 إصابة)
- ليبيا (لا وفيات - 8 إصابات)