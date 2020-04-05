إقرار حالة الحجر الجزئي في كل ولايات الجزائر لمكافحة انتشار وباء كوفيد-19

قررت الجزائر توسيع إجراء الحجر الجزئي ليشمل كامل ولايات البلاد، وذلك بمواجهة وباء كوفيد-19 الذي أدى إلى وفاة 130 شخصا. وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء إنه تقرر توسيع اجراء الحجر الجزئي الى كافة ولايات البلاد، باستثناء ولاية البليدة التي ستظل خاضعة لاجراء الحجر الكلي.

والقرار ساري المفعول بدءا من الأحد وحتى التاسع عشر من نيسان/ابريل. وقبل هذا القرار، كان إجراء الحجر الجزئي، المتمثل بحظر التجول من السابعة مساء حتى السابعة صباحا، مطبقا في الجزائر العاصمة و13 ولاية من ولايات البلاد البالغ عددها 48 ولاية.

وقال الناطق باسم لجنة رصد ومتابعة انتشار فيروس كورونا جمال فورارن، إن الجزائر سجلت 130 حالة وفاة بالفيروس. وستبقى ولاية البليدة خاضعة لاجراء الحجر الكلي. وتم الاعلان رسميا عن 1,251 حالة اصابة بكوفيد-19 على الاراضي الجزائرية، وقال فورار ان هناك تسعين حالة شفاء.

وفي 19 اذار/مارس أمرت السلطات الجزائرية باغلاق المقاهي والمطاعم في المدن الكبرى، كما أمرت بتعليق حركة كل وسائل النقل العام والخاص داخل المدن وبين الولايات، وكذلك حركة السكك الحديد.