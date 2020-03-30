بعد صور مثيرة للجدل نيمار يقول إنه يحترم قواعد العزل المنزلي

أكد المستشار الإعلامي للنجم البرازيلي نيمار الذي عاد إلى بلاده بعد توقف منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم بسبب فيروس كورونا المستجد، أن الأخير يحترم قواعد العزل المنزلي وذلك بعد أن أثارت صورة له يحيط به عدد من الأشخاص انتقادات واسعة.

وقال مستشاره في بيان "لا يستقبل نيمار أحدا" مشيرا إلى أنه يمارس الحجر الصحي في منزل "معزول تماما" مع أشخاص آخرين سافروا معه من فرنسا.

وانتشرت صورة لنيمار إلى جانب أشخاص عدة إلى على حسابه في إنستغرام الخميس الماضي وهو يمارس رياضة الكرة الطائرة ما أثار انتقادات واسعة في البرازيل. ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" مقالا بعنوان "ناي (نسبة إلى نيمار): عزل جدلي".

وأضاف البيان الصادر عن مستشار اللاعب "الصورة التي استدعت صدور المقال تظهر نيمار إلى جانب أشخاص في الحجر الصحي معه، يعيشون معه وجاؤوا معه من فرنسا إلى البرازيل".

وبحسب البيان فان مهاجم فريق "باريس سان جيرمان" وضع منزله بتصرف الأشخاص الذين رافقوه من أجل أن يمضوا أسبوعين في الحجر مباشرة بعد السفر قبل أن ينتقل إلى منزله للعيش مع عائلته. وأضاف "الاستثناء الوحيد لهذه القاعدة كان نجله دافي لوكا الذي جاء ليقطن مع والده".

وختم البيان أنه "حتى أثناء الحجر سيستمر نيمار بالقيام بعمله اليومي لتحاشي الإصابات والاحتفاظ باللياقة البدنية مع مدربه ريكاردو روزا وهو ينتظر بفارغ الصبر انتهاء هذه اللحظة الحزينة التي تعيشها الإنسانية والعودة لممارسة نشاطه الاحترافي بعد ذلك".