فيروس كورونا: آخر الأخبار والمستجدات لحظة بلحظة

أحصيت رسمياً ما يقرب من مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم منذ بدء انتشاره بينها أكثر من 47 الفاً و719 وفاة في 187 دولة ومنطقة، وخصوصا في الولايات المتحدة ( 215,300 إصابات و5,110 وفاة) حيث يسجل الوباء انتشاراً هو الاسرع، وإيطاليا ( 110,574 إصابة) البلد الأكثر تضرراً لجهة الوفيات (13155) وإسبانيا (104,118 إصابة و9,387 وفاة) والصين (81554 اصابة و3312 وفاة).

وفي غياب لقاح أو علاج مثبت للوباء، لا يزال أكثر من ثلاثة مليارات نسمة معزولين داخل منازلهم في جميع القارّات.

المغرب

قالت وزارة الصحة المغربية إنها سجلت 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 676 حالة.

البحرين

قالت وزارة الصحة البحرينية إن عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) القادمة من الخارج بلغ 353 حالة بينها 241 حالة قادمة من إيران و112 من دول أخرى.

إسرائيل

أعلن مكتب وزير الصحة الإسرائيلي يعقوب ليتسمان اليوم الخميس عن إصابته هو وزوجته بالفيروس مضيفاً أنهما بحالة صحية جدية وسيدخلان الحجر المنزلي تحت إشراف طبي.

إصابة وزير الصحة الإسرائيلي وزوجته بـفيروس #كورونا.. إنهما سيخضعان للحجر الصحي — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) April 2, 2020

ووصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في إسرائيل إلى 31 حالة بينما وصلت عدد الإصابات 6211 إصابة.

الولايات المتحدة الأمريكية

تخطّى عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة الأمريكية خمسة آلاف، في حين زاد عدد الذين تأكّدت إصابتهم بالوباء في هذا البلد عن 215 ألف شخص، بحسب حصيلة جديدة نشرتها جامعة جونز هوبكنز ليل الأربعاء.

وقرابة الساعة 02,35 من فجر الخميس بتوقيت غرينيتش، أحصى المركز التابع للجامعة والمتخصّص برصد الوباء محلياً وعالمياً، ما مجموعه 5116 حالة وفاة من أصل 215 ألفاً و417 شخصاً تأكّدت مخبرياً إصابتهم بمرض كوفيد-19.

وسجّلت الولايات المتّحدة الأربعاء أعلى حصيلة وفيات يومية ناجمة عن الفيروس بلغت 884 حالة وفاة، بحسب المصدر نفسه.

تونس

قدّمت تونس في مطلع الأسبوع إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو إلى "تحرّك دولي عاجل" للحدّ من تداعيات فيروس كورونا المستجدّ، بحسب مسودّة حصلت عليها وكالة فرانس برس الأربعاء.

وأفاد مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة فرانس برس أنّ مشروع القرار التونسي أصبح "مشروع الدول العشر غير الدائمة العضوية" في المجلس.